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Fitch предсказало сокращение инвестиций российскими нефтяными компаниями

Эксперт агентства указал, что российские компании лучше готовы к сверхнизким котировкам, однако и им придется пересмотреть программу капитальных вложений
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

При нынешних ценах на нефть российским компаниям придется пойти на сокращение инвестиций минимум на 10-20%. Такой прогноз агентству «РИА Новости» дал старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

По его словам, российские компании более устойчивы к низким ценам на нефть чем зарубежные конкуренты, однако и им придется пересмотреть программу капитальных вложений в условиях падения котировок в 2,5 раза.

По мнению Маринченко, в первую очередь компаниям придется урезать необязательные расходы и передоговариваться с нефтесервисными компаниями по ставкам и условиям платежа. Эксперт Fitch добавил, что снижение инвестиций в конечном счете скажется на возможностях наращивать добычу.

19 марта о сокращении расходов на $1,5 млрд из-за серьезного снижения нефтяных котировок сообщил глава компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. Он подчеркнул, что сокращение не относится к тем проектам, которые непосредственно связаны с обеспечением геологоразведки и добычи нефти.

РБК направил запрос в «Роснефть».

20 марта агентство Bloomberg сообщило о том, что в общей сложности нефтегазовые компании урезали инвестиционные бюджеты на $31 млрд из-за опасений дальнейшего снижения котировок. По данным агентства, на серьезное сокращение инвестиций решились в том числе Saudi Arabian Oil Co, французская Total, а также Wintershall DEA.

 

Автор: Артем Филипенок
Теги: нефть
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