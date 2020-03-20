Bloomberg узнал о снижении инвестбюджетов нефтяных компаний на $31 млрд

Проблемы возникли как у производителей сланцевой нефти, так и крупных компаний. Они опасаются дальнейшего снижения котировок

Фото: Matthew Busch / Bloomberg

Нефтегазовые компании вынуждены были урезать инвестиционные бюджеты на $31 млрд в связи с резким снижением котировок и опасениями дальнейших потерь, сообщает агентство Bloomberg.

По его данным, компании, в том числе и занимающиеся разработкой сланцевой нефти, вынуждены менять свою политику в свете предполагаемой нефтяной войны между Саудовской Аравией и Россией после срыва сделки ОПЕК+.

Издание указывает, что первыми начали сворачивать бюджеты компании в США и Канаде, у которых и до серьезного падения цен было непростое финансовое положение.

По данным Bloomberg, также снизить бюджеты намерены Saudi Arabian Oil Co, французская Total, а также ЛУКОЙЛ. Инвестбюджет Saudi Aramco сокращается на $5,3 млрд, Total на $3,3 млрд, Wintershall DEA на $337 млн, пишет агентство.

Вечером 20 марта стоимость барреля Brent, которая по ходу дня поднималась до $30, к вечеру упала ниже $27. Резко ускорились и темпы падения стоимость техасской WTI. Цена барреля на торгах в США достигла отметки в $23.