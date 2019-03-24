В США проявился самый верный индикатор рецессии

В госбумагах США произошла инверсия кривой доходности, служащая самым надежным индикатором предстоящей рецессии. Доходность трехмесячных казначейских векселей стала выше доходности 10-летних бумаг

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Доходность трехмесячных казначейских векселей США впервые с 2007 года превысила ставки по десятилетним гособлигациям. По итогам пятницы, 22 марта, доходность векселей со сроком обращения три месяца составила 2,455% годовых против 2,442% по десятилетним бондам. Об этом свидетельствуют данные Marketwatch.

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг – самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Ставки по долгосрочным американским облигациям снижаются на фоне повышенного спроса инвесторов на этот актив (цена и доходность бондов движутся в обратных направлениях). Покупки усилились после того, как Федеральная резервная система США на этой неделе понизила прогноз по росту экономики США и по ключевой ставке. Теперь ФРС не ожидает ни одного повышения ставки в 2019 году (а еще в декабре прогнозировала два повышения). Возможное окончание цикла ужесточения монетарной политики стало сюрпризом и спровоцировало уход из более рисковых активов в безопасные (прежде всего, «длинные» гособлигации США).

«Это выглядит как подтверждение беспокойств по поводу глобального экономического торможения. Рынок начинает учитывать в ценах будущее смягчение политики ФРС на фоне потенциальной рецессии», – цитирует Bloomberg главного стратега по облигациям Charles Schwab & Co. Кэти Джонс.