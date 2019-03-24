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В США проявился самый верный индикатор рецессии
В госбумагах США произошла инверсия кривой доходности, служащая самым надежным индикатором предстоящей рецессии. Доходность трехмесячных казначейских векселей стала выше доходности 10-летних бумаг
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Доходность трехмесячных казначейских векселей США впервые с 2007 года превысила ставки по десятилетним гособлигациям. По итогам пятницы, 22 марта, доходность векселей со сроком обращения три месяца составила 2,455% годовых против 2,442% по десятилетним бондам. Об этом свидетельствуют данные Marketwatch.

Инверсия доходностей трехмесячных и десятилетних бумаг – самый надежный индикатор предстоящей экономической рецессии, свидетельствуют данные Федерального резервного банка Сан-Франциско.

Ставки по долгосрочным американским облигациям снижаются на фоне повышенного спроса инвесторов на этот актив (цена и доходность бондов движутся в обратных направлениях). Покупки усилились после того, как Федеральная резервная система США на этой неделе понизила прогноз по росту экономики США и по ключевой ставке. Теперь ФРС не ожидает ни одного повышения ставки в 2019 году (а еще в декабре прогнозировала два повышения). Возможное окончание цикла ужесточения монетарной политики стало сюрпризом и спровоцировало уход из более рисковых активов в безопасные (прежде всего, «длинные» гособлигации США).

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«Это выглядит как подтверждение беспокойств по поводу глобального экономического торможения. Рынок начинает учитывать в ценах будущее смягчение политики ФРС на фоне потенциальной рецессии», – цитирует Bloomberg главного стратега по облигациям Charles Schwab & Co. Кэти Джонс.

Фондовые индексы США упали в пятницу: Dow Jones на 1,8%, S&P 500 – на 1,9%, Nasdaq – на 2,5%.

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Как следует из данных ФРБ Сан-Франциско, хотя финансовые комментаторы обычно концентрируются на разнице между 2-летними и 10-летними бумагами, наиболее надежным предсказателем рецессии является именно спред между трехмесячными векселями и десятилетними бумагами. Как правило, экономика США скатывается в рецессию через 12–24 месяца после инверсии кривой доходности. Однако, подчеркивают экономисты ФРБ Сан-Франциско, «корреляция не означает каузацию (причинно-следственную связь)»: хотя инверсия кривой доходности отлично коррелирует с рецессиями, это ничего не говорит о фундаментальных причинах рецессий.

Последний раз экономика США была в рецессии с декабря 2007-го по июнь 2009 года. За это время ВВП США упал на 4,3%. Цены на жилье в Америке упали почти на 30%, а индекс S&P 500 – на 57%.

Сейчас американская экономика растет уверенно: в 2018 году ВВП вырос на 2,9% против 2,2% годом ранее.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: рецессия, Market Watch, гособлигации
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