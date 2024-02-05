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Более 80% россиянок заявили о нежелании становиться домохозяйками

SuperJob: 82% замужних россиянок заявили о нежелании становиться домохозяйками
82% россиянок с доходом от 100 тыс. руб. не хотят становиться домохозяйками при наличии хорошо зарабатывающего супруга, говорится в исследовании SuperJob. Готовность отказаться от карьеры чаще выражали женщины старше 34 лет

В России 82% женщин с зарплатой от 100 тыс. руб. не хотят становиться домохозяйками даже при наличии хорошо зарабатывающего мужа. Об этом говорится в опросе сервиса по поиску работы SuperJob (есть у РБК).

Опрос SuperJob проводился с 19 по 29 января во всех регионах России. В нем приняли участие 1 600 респондентов.

По данным исследования, о мечтах посвятить себя домохозяйству чаще рассказывали женщины с доходом до 50 тыс. руб. в месяц, из них 34% назвали недостаточными доходы мужей для содержания семьи в одиночку и 18% сочли хорошей зарплату супругов. При этом 81% россиянок с доходом от 100 тыс. руб. заявили о нежелании погрязнуть в быту, а готовность отказаться от карьеры в пользу бытовых и семейных забот чаще выражали женщины старше 34 лет, говорится в опросе.

23% опрошенных женщин назвали зарплаты своих мужей достаточно высокими, чтобы в одиночку содержать семью, однако стать домохозяйкой согласилась лишь каждая седьмая из них. В исследовании SuperJob указывается, что этот показатель в два раза меньше, чем среди россиянок, чьи супруги зарабатывают недостаточно.

В целом, согласно исследованию, женщины, чьи мужья имеют высокий доход, мечтают стать домохозяйками в два раза реже тех, чьи супруги зарабатывают меньше. Однако с 2020 года общее число россиянок, готовых отказаться от карьеры и посвятить себя домашнему хозяйству, выросло (с 30% до 31% среди тех, кто оценивает недостаточными доходы супруга для содержания семьи в одиночку, и с 12% до 15% — с высокими зарплатами мужей). Количество желающих стать домохозяином опрошенных мужчин остается на уровне 25%.

69% респондентов с доходом от 100 тыс. руб. также выступили против того, чтобы заниматься только домашним хозяйством в ущерб карьере, говорится в исследовании. О готовности оставить работу рассказали 26% состоящих в браке мужчин при условии, что доходов жены будет хватать на обеспечение семьи. Согласно опросу, такая перспектива чаще привлекает россиян в возрасте от 35 до 44 лет (30%).

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Фото:Noel Hendrickson / moodboard / Global Look Press

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Юлия Овчинникова
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