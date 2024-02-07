Нацбанк Украины продлил обмен рублей до конца 2024 года

Украинцам разрешили до конца 2024 года безналично обменять российские и белорусские рубли. Внесение этой валюты на банковские счета по-прежнему запрещено

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Национальный банк Украины продлил до конца 2024 года возможность безналичного обмена российских и белорусских рублей на счетах граждан, говорится на сайте регулятора.

«В целях приведения нормативно-правовых актов Национального банка в соответствие с законом № 3498 Национальный банк предоставил временную (до 31 декабря 2024 года) возможность безналичной продажи (обмена) средств клиентов банков в российских/белорусских рублях, если указанная операция осуществляется в соответствии с требованиями пункта 18 раздела VII закона Украины «О банках и банковской деятельности», — говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что операция может быть проведена по заявлению клиента один раз по каждому виду валюты — российских или белорусских рублей. Также воспользоваться этой возможностью смогут банки-нерезиденты, за исключением банков-резидентов России и Белоруссии, а также финансовых организаций, к которым применены санкционные меры. Запрет на внесение рублей на банковские счета остается в силе.