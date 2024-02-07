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Военная операция на Украине ,  
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Нацбанк Украины продлил обмен рублей до конца 2024 года

Нацбанк Украины продлил безналичный обмен рублей до конца 2024 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Украинцам разрешили до конца 2024 года безналично обменять российские и белорусские рубли. Внесение этой валюты на банковские счета по-прежнему запрещено
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Национальный банк Украины продлил до конца 2024 года возможность безналичного обмена российских и белорусских рублей на счетах граждан, говорится на сайте регулятора.

«В целях приведения нормативно-правовых актов Национального банка в соответствие с законом № 3498 Национальный банк предоставил временную (до 31 декабря 2024 года) возможность безналичной продажи (обмена) средств клиентов банков в российских/белорусских рублях, если указанная операция осуществляется в соответствии с требованиями пункта 18 раздела VII закона Украины «О банках и банковской деятельности», — говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что операция может быть проведена по заявлению клиента один раз по каждому виду валюты — российских или белорусских рублей. Также воспользоваться этой возможностью смогут банки-нерезиденты, за исключением банков-резидентов России и Белоруссии, а также финансовых организаций, к которым применены санкционные меры. Запрет на внесение рублей на банковские счета остается в силе.

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Фото:Владислав Мусиенко / Reuters
Запрет на любые валютные операции с российским и белорусским рублями был введен после начала военной операции на Украине для стабилизации ситуации в финансовом секторе. В частности, последовало ограничение вывоза за границу ценностей на сумму более €10 тыс. и повышение учетной ставки с 10 до 25%.

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Юлия Овчинникова
Россия Белоруссия Украина Нацбанк Украины российский рубль белорусский рубль
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