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Разрушение Каховской ГЭС ,  
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Нацбанк Украины предупредил о «мокрых гривнах» после разрушения плотины

Нацбанк Украины предупредил о притоке поврежденных водой наличных после разрушения плотины
Фото: Владислав Мусиенко / Reuters
Фото: Владислав Мусиенко / Reuters

Нацбанк Украины ждет притока наличных гривен, поврежденных водой, химическими веществами или огнем после разрушения плотины Каховской ГЭС и затопления населенных пунктов в Херсонской области, пишет «Страна.ua» со ссылкой на регулятора.

В письме НБУ напомнил банкам, что они обязаны принимать и оформлять поврежденную гривну как изношенную. Брать за обмен комиссию они не имеют права. Регулятор также рекомендует гражданам и бизнесу не расклеивать самостоятельно слипшиеся мокрые и поврежденные гривны, а сдавать в банки в изначальном виде.

Правила приема и обмена изношенной гривны отличаются от иностранной валюты, отмечает «Страна.ua». Банки Украины имеют право взимать плату за обмен изношенных иностранных денег, но не за обмен гривны. НБУ обменивает банкам поврежденную гривну на новую бесплатно, поэтому банкиры не могут взимать комиссию с клиентов.

Разрушение плотины Каховской ГЭС произошло 6 июня и привело к затоплениям территорий вдоль Днепра. Пострадали близлежащие населенные пункты по обоим берегам реки (территорию на левом контролирует Россия, на правом — Украина), началась эвакуация жителей.

Российские и украинские власти винят в случившемся друг друга. Путин назвал разрушение плотины «варварской акцией» украинских властей. Украинский лидер Владимир Зеленский, напротив, возложил ответственность за произошедшее на Россию, однако позже заявил, что у Киева сейчас нет доказательств, поскольку Каховская ГЭС находится под контролем российских войск.

Теги
Украина Каховская ГЭС НБУ гривна
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