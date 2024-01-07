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В ДНР нашли признаки картеля на рынке яиц

Пушилин: цены на яйца в ДНР резко выросли на фоне картельного сговора
В ДНР нашли признаки картельного сговора среди производителей яиц, ведутся проверки, рассказал Денис Пушилин. В правительстве региона ранее называли причиной подорожания сезонный фактор и то, что осенью куры меньше несутся
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В ДНР при выяснении причин резкого роста цен на яйца были выявлены признаки картельного сговора. Об этом глава региона Денис Пушилин рассказал в интервью «РИА Новости».

«Антимонопольная служба в рамках подорожания куриного яйца выявила признаки картельного сговора», — сообщил он, отметив, что в ДНР цены выросли еще сильнее, чем в среднем по России.

Среди выявленных признаков глава региона назвал одномоментное завышение и его процентное соотношение. По данному факту сейчас проходят проверки.

Где и как выросли цены на яйца

Ранее, 26 декабря, донецкое УФАС России зафиксировало единовременное повышение цен на куриные яйца у компаний ООО «Новоазовская птицефабрика», ООО «Птицефабрика Пролетарская», ООО «Зугрэсский репродуктор» и ООО «Амвросиевская птицефабрика».

По данным службы, в октябре компании повысили средневзвешенные оптово-отпускные цены от 9% до 24% на куриные яйца в сравнении с сентябрем.

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В отношении компаний было возбуждено дело по признакам картельных соглашений, им грозят оборотные штрафы.

В Межведомственном штабе в сфере ценообразования при правительстве ДНР рассказали порталу «Донецк Сегодня», что процессы роста цен на продукцию, в том числе птицефабрик яичного направления, объясняются сезонностью. «В осенний период снижается яйценоскость кур-несушек», — отметили в штабе.

Значительный рост цен на яйца в России наблюдается с осени. По данным Росстата, к 11 декабря увеличение цены с начала года составило 46,2%.

Чтобы сдержать цены, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу принять меры для увеличения внутреннего производства мяса кур и куриных яиц. Также с 1 января по 30 июня 2024 года действует обнуление ввозных пошлин на яйца из дружественных стран.

ФАС рекомендовала региональным властям заключить с бизнесом соглашения по стабилизации цен на яйца, такие договоренности уже есть в десяти регионах.

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Виктория Громова Виктория Громова
Денис Пушилин ДНР яйца картельный сговор
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