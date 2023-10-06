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МВФ оценил потери мировой экономики с начала пандемии COVID в $3,7 трлн

Глава МВФ: с начала пандемии COVID-19 мировая экономика потеряла $3,7 трлн
С начала пандемии коронавируса мировая экономика потеряла $3,7 трлн, а экономическая фрагментация стран угрожает еще больше подорвать перспективы ее роста, заявила глава МВФ
Фото: Erik S. Lesser / EPA / ТАСС
Фото: Erik S. Lesser / EPA / ТАСС

Потери мировой экономики с 2020 по 2023 год составили рекордные $3,7 трлн, а единственным крупным государством, у которого получилось вернуться к допандемийному уровню производства, стали Соединенные Штаты. Об этом заявила глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе своего выступления в Кот-д'Ивуаре.

По ее словам, экономическая фрагментация угрожает еще больше подорвать перспективы роста мировой экономики, особенно для стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран.

«США — единственная крупная экономика, где объем производства вернулся на допандемический уровень. В остальном мире ситуация по-прежнему отстает от тренда, при этом больше всего страдают страны с низкими доходами. Почему? Потому что у них были чрезвычайно ограниченные возможности по буферизации своей экономики и поддержке наиболее уязвимых слоев населения», — отметила Георгиева.

Она также подчеркнула, что МВФ призван «сыграть важную роль», помогая странам определять политический выбор и реализовывать успешные стратегии роста. Среди приоритетов деятельности фонда она выделила борьбу с инфляцией и обеспечение финансовой стабильности, улучшение управления и потенциала государства, а также устранение пробелов в развитии инфраструктуры в развивающихся странах

Георгиева еще весной предупреждала, что уязвимость глобальной экономики растет на фоне попыток центробанков стран мира сдержать высокую инфляцию, и что хрупкость этой системы грозит финансовой нестабильностью и замедлением экономического роста. Глава МВФ при этом заверила, что мировая экономика не движется к повторению глобального финансового кризиса 2008 года, несмотря на проблемы в банковском секторе в США и Швейцарии.

Тогда же глава МВФ предупредила о потенциальных негативных последствиях из-за конфликта на Украине и растущего недоверия между США и Китаем. Она сказала, что Западу важно отстаивать свои ценности, но охлаждение отношений с другими глобальными игроками может привести к потерям в торговле от $200 млрд до $7 трлн, что эквивалентно 0,2–7% мирового ВВП.

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В декабре МВФ должен согласовать реформы своего ключевого механизма — распределения квот стран на заимствование средств из фонда. Представители развивающихся стран уже много лет пытаются добиться пересмотра формулы квот, которые сейчас зависят от размера ВВП (по паритету покупательной способности) и ряда дополнительных критериев, среди которых — степень открытости рынка и размер резервов. В случае же пересмотра формулы квот и их перераспределения в соответствии с ВВП стран квота США снизится с 17,43% до 14,8%, а квота Китая вырастет с нынешних 6,4% до 14,4%.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
мировая экономика Инфляция потери Кристалина Георгиева МВФ
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