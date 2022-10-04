Власти введут отсрочку по налогам для мобилизованных бизнесменов

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Предприниматели, которые попали под частичную мобилизацию и продолжили вести бизнес, могут получить отсрочку по уплате налоговых и других платежей. Поручение обеспечить такую возможность правительство дало Минфину и Федеральной налоговой службе, сообщил РБК представитель первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Для мобилизованных предпринимателей также планируется перенести сроки предоставления деклараций и отчетности.

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