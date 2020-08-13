Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере ₽11 468

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Минтруд предложил установить прожиточный минимум за второй квартал 2020 года в размере 11 468 руб. Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 12 392 руб., для пенсионеров — 9 422 руб., а для детей — 11 423 руб.

Ранее Минтруд опубликовал проект, согласно которому размер прожиточного минимума в среднем на одного человека за первый квартал 2020 года составил 10 843 руб.: 11 731 руб. для трудоспособного населения, 8 944 руб. для пенсионеров и 10 721 руб. для детей.

Как сообщили ранее эксперты «РИА Новости», в 2019 году за чертой бедности, когда доходы меньше прожиточного минимума, проживали почти 18 млн россиян, что составляет 12,3% от населения страны.