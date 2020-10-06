Глава Минтруда пообещал рост МРОТ быстрее прожиточного минимума

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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новом подходе к методике расчета с 2021 года будет расти быстрее, чем прожиточный минимум. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Совета Федерации по соцполитике.

По словам министра, с 2021 года МРОТ и прожиточный минимум будут «разорваны». Так, минимальный размер оплаты труда станет несколько выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения.

«В 2021 году это порядка 90 руб., в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 руб. То есть у нас показатели роста минимального размера оплаты труда будут более высокими, чем прожиточный минимум», — пояснил Котяков, добавив, что это один из инструментов борьбы с бедностью.

Сейчас размер общероссийского прожиточного минимума в России составляет 12 392 руб. для трудоспособного населения. С 2019 года минимальная зарплата в России не должна опускаться ниже прожиточного минимума.