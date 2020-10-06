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Глава Минтруда пообещал рост МРОТ быстрее прожиточного минимума

Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) при новом подходе к методике расчета с 2021 года будет расти быстрее, чем прожиточный минимум. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на заседании комитета Совета Федерации по соцполитике.

По словам министра, с 2021 года МРОТ и прожиточный минимум будут «разорваны». Так, минимальный размер оплаты труда станет несколько выше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения.

«В 2021 году это порядка 90 руб., в 2022 году эта сумма уже достигает почти 500 руб. То есть у нас показатели роста минимального размера оплаты труда будут более высокими, чем прожиточный минимум», — пояснил Котяков, добавив, что это один из инструментов борьбы с бедностью.

Сейчас размер общероссийского прожиточного минимума в России составляет 12 392 руб. для трудоспособного населения. С 2019 года минимальная зарплата в России не должна опускаться ниже прожиточного минимума.

СМИ узнали о планах Минтруда изменить расчет МРОТ и прожиточного минимума
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Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В конце сентября «Коммерсантъ» писал, что с 2021 года Минтруд планирует отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. Таким образом, для трудоспособного населения прожиточный минимум должен составить 109% от этого показателя, для детей — 97%, для пенсионеров — 86%. МРОТ предлагали установить на уровне 42% медианной зарплаты по России.

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