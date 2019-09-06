ЦБ заявил о неготовности России к запуску новой пенсионной модели

Регулятор не видит готовности к внедрению новой модели накопительной пенсии — индивидуального пенсионного капитала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, следует улучшать действующие механизмы накоплений на старость

Эльвира Набиуллина (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

ЦБ не видит готовности внедрять сейчас в России систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая должна была модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.

«Мы не видим сейчас готовности внедрять эту систему (ИПК), и, на наш взгляд, тогда нужно сосредоточиться на совершенствовании нынешней системы, в том числе на развитии добровольных пенсионных схем, пенсионных накоплений», — заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 6 сентября, передает корреспондент РБК.

Минфин и ЦБ продолжают обсуждать, как именно развивать накопительный компонент пенсионной системы, продолжила она. «Безусловно, мы за то, чтобы у нас развивался накопительный элемент в пенсионной системе, на наш взгляд, это важно для повышения благосостояния населения, для длинных денег», — отметила Набиуллина, добавив, что есть потенциал в совершенствовании нынешней системы пенсионных накоплений.

В конце августа заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил журналистам, что Минфин и ЦБ публично представит новую концепцию накопительной системы на неделе со 2 по 8 сентября. Он отметил, что было принято решение отказаться от прежнего названия и новый законопроект разрабатывался на основе документа об ИПК с сохранением принципа добровольности для граждан при участии в новой системе. Отвечая на вопрос, как именно планируется переименовать ИПК, Набиуллина отметила, что «речь не идет о переименовании», а о неготовности внедрять эту пенсионную систему.

РБК направил запрос в Минфин.