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Alibaba $225 (+26,35%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+8,72%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
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ЦБ заявил о неготовности России к запуску новой пенсионной модели
Регулятор не видит готовности к внедрению новой модели накопительной пенсии — индивидуального пенсионного капитала, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, следует улучшать действующие механизмы накоплений на старость
Эльвира Набиуллина (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

ЦБ не видит готовности внедрять сейчас в России систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК), которая должна была модернизировать замороженную с 2014 года накопительную пенсию и обеспечить россиянам дополнительные выплаты к государственной страховой пенсии по старости.

«Мы не видим сейчас готовности внедрять эту систему (ИПК), и, на наш взгляд, тогда нужно сосредоточиться на совершенствовании нынешней системы, в том числе на развитии добровольных пенсионных схем, пенсионных накоплений», — заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу, 6 сентября, передает корреспондент РБК.

Минфин и ЦБ продолжают обсуждать, как именно развивать накопительный компонент пенсионной системы, продолжила она. «Безусловно, мы за то, чтобы у нас развивался накопительный элемент в пенсионной системе, на наш взгляд, это важно для повышения благосостояния населения, для длинных денег», — отметила Набиуллина, добавив, что есть потенциал в совершенствовании нынешней системы пенсионных накоплений.

В конце августа заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил журналистам, что Минфин и ЦБ публично представит новую концепцию накопительной системы на неделе со 2 по 8 сентября. Он отметил, что было принято решение отказаться от прежнего названия и новый законопроект разрабатывался на основе документа об ИПК с сохранением принципа добровольности для граждан при участии в новой системе. Отвечая на вопрос, как именно планируется переименовать ИПК, Набиуллина отметила, что «речь не идет о переименовании», а о неготовности внедрять эту пенсионную систему.

РБК направил запрос в Минфин.

ИПК — это новая пенсионная модель, которую разработали Минфин и ЦБ. Впервые концепция системы была представлена еще в 2016 году, но с тех пор пакет законопроектов, запускающий ИПК, так ни разу не был представлен для публичного обсуждения из-за разногласий в правительстве.

Система ИПК предполагает, что работающие россияне должны отчислять со своей зарплаты взносы на будущую пенсию в негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Размер взносов в ИПК предполагалось постепенно увеличивать от 0% в первый год подключения к системе до 6% через пять лет, то есть на 1 п.п. в год. Накопления должны были быть собственностью граждан, а не государства.

Главным спорным вопросом стал принцип подключения граждан к системе. Минфин и ЦБ предлагали механизм автоподписки или авторегистрации, предполагающий, что россияне автоматически начинают отчислять взносы в ИПК с зарплат. Юридически механизм включения в систему должен был базироваться на ст. 158 ГК РФ, согласно которой «молчание признается выражением воли». Чтобы не участвовать в системе ИПК, необходимо было бы подать работодателю заявление об отказе. Но вариант подключения «по умолчанию» вызывал принципиальные возражения социального блока правительства.

За полностью добровольный принцип участия россиян в системе ИПК выступил президент Владимир Путин, и Минфин подготовил пакет законопроектов о введении ИПК с учетом полностью добровольного подключения к системе, говорили источники РБК. Но против этого варианта категорически выступила Эльвира Набиуллина, которая предложила отложить обсуждение ИПК на следующий год, отмечали два источника, близких к ЦБ.

Опрос, проведенный экспертами Левада-центра, показал, что 63% россиян не хотят делать дополнительные отчисления в НПФ на будущую пенсию.

Авторы: Татьяна Ломская, Юлия Старостина
Теги: ИПК, накопительная пенсия
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