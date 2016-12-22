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Орешкин ответил анекдотом на вопрос о курсе рубля
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Орешкин ответил анекдотом на вопрос о курсе рубля
Финансы, 11:38
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Орешкин ответил анекдотом на вопрос о курсе рубля
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что не видит причин для падения рубля, несмотря на текущую волатильность и изменение прогноза ведомства по оттоку капитала из России, и рассказал анекдот про Брежнева
Максим Орешкин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Минэкономразвития не считает реалистичным сценарий серьезного ослабления рубля. Такое заявление сделал глава ведомства Максим Орешкин в ходе Московского финансового форума, передает корреспондент РБК.

«Мы не видим ни одной долгосрочной причины, чтобы произошло серьезное ослабление рубля и кардинальный структурный сдвиг. Да, есть текущая волатильность. Не скажу, что рубль одна из самых слабых валют», — сказал министр, отвечая на вопрос об ослаблении рубля до уровня выше 80 руб. за доллар.

«Знаете, как в том анекдоте, когда Брежнев бежит кросс, и говорят о том, что его соперник пришел вторым с конца (они вдвоем бегут), а Брежнев занял призовое место. Так же и здесь с точки зрения рубля [говорят] — пятый с конца из шести валют [развивающихся стран]», — продолжил министр.

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В качестве примера валют, которые значительно слабее рубля, Орешкин привел турецкую лиру, аргентинский песо, южноафриканский рэнд, бразильский реал и индийскую рупию. «Ситуация там гораздо хуже, и проблемы там носят структурный характер. В России понятно, что есть санкционная история, которая добавляет нервозности инвесторам, есть волатильность, [которая] носит абсолютно краткосрочный характер», — подчеркнул Орешкин.

Глава Минэкономразвития также отметил, что долгосрочные оценки валютного курса — на период после 2020 года — не меняются, несмотря на то, что ведомство пересмотрело свой прогноз по оттоку капитала из России на ближайшие 12 месяцев. «Потому что долгосрочный курс базируется на двух вещах — на бюджетном правиле, которое обеспечивает стабильность вне зависимости от уровня цен на нефть, и на инфляционном таргетировании, которое обеспечиваете долгосрочную устойчивость инфляции на низком уровне», — пояснил министр.

Минэкономразвития увеличило прогноз по оттоку капитала на $23 млрд
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Накануне, 5 сентября, Минэкономразвития незначительно повысило среднегодовой курс доллара на 2018 год с 60,8 до 61,7 руб. на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, ухода инвесторов с развивающихся рынков, усиления внешнеторговых ограничений и перспектив новых американских санкций. Прогноз на 2019 год — 63,9 руб. (было 63,2 руб.).

Одновременно ведомство резко повысило прогноз по оттоку капитала на 2018 год с $18 млрд до $41 млрд. Прогноз экономического роста на 2018 и 2019 годы снижен на 0,1 п.п., до 1,8 и 1,3% соответственно.

Авторы: Антон Фейнберг, Наталья Демченко.
Теги: курс рубля , Максим Орешкин
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