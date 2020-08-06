Продажи легковых автомобилей в России выросли впервые с начала пандемии

«Июль стал первым месяцем этого года со значительным ростом относительно предыдущего, что указывает на признаки долгожданного восстановления рынка. Столь значительный результат обусловлен, с одной стороны, отложенным спросом предыдущих месяцев, возникшим во время приостановки деятельности, и, с другой стороны, ослаблением рубля», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Сильнее всего, по данным АЕБ, в июле выросли год к году в процентном отношении продажи автомобилей таких марок, как:

Changan — на 291%;

FAW — на 254%;

Chery — на 100%;

Cadillac — на 98%;

Skoda — на 69%;

Geely — на 69%;

Jeep — на 60%.

Продажи наиболее массовых марок в июле выросли менее заметно (Lada — на 6%, Hyundai — на 3%) и даже сократились (KIA — на 4%, Renault — на 1%).

Штэрцель отметил, что рост продаж некоторых брендов мог бы быть в июле даже выше, однако этому помешало отсутствие запасов автомобилей на складах из-за приостановки производства весной, когда в России из-за карантина были объявлены нерабочие дни.

По данным аналитиков Сбербанка, в июле 2020 года расходы россиян на приобретение машин выросли по сравнению с июлем прошлого года на 4,3%.

«Несмотря на отпускной период, в летние месяцы мы отмечаем достаточно высокий интерес к нашим автомобилям. Восстановление потребительского спроса наметилось еще в начале июня — вместе с поэтапным снятием ограничений в большинстве регионов», — заявил исполнительный вице-президент АвтоВАЗа по продажам и маркетингу Оливье Морне (его слова приводятся в сообщении компании). По итогам июня АвтоВАЗ сообщил, что продажи автомобилей Lada значительно выросли по сравнению с весенними месяцами и практически вернулись на уровень прошлого года.

Объемы продаж новых автомобилей в крупнейшей российской автодилерской сети «Рольф» по итогам июня практически вышли на докарантинный уровень, сообщил РБК ее представитель. По итогам июля «Рольф» увеличила продажи новых автомобилей на 13% и машин с пробегом на 8% по сравнению с июлем 2019 года, уточнил он.

«Во время действия карантинных мер спрос на автомобили сильно упал, и мы ожидали продолжения стагнации рынка после снятия ограничений. Однако сейчас мы, напротив, фиксируем повышенный спрос как на новые автомобили, так и на автомобили с пробегом. Наблюдается эффект отложенного спроса: многие наши клиенты, которые откладывали покупку автомобиля во время карантина, решили сделать это сейчас. О покупке автомобиля задумались и те, кто раньше пользовался общественным транспортом и такси: из-за распространения вируса эти виды транспорта больше не кажутся безопасными», — пояснил представитель «Рольф».

Он также связал рост продаж с тем, что многие россияне не смогли поехать отдыхать за границу, что сгладило обычный для июля спад покупательской активности.

«Рост рынка в июле во многом произошел за счет отложенного спроса, он продолжает оказывать значительное влияние на отрасль. Покупатели решили не временить с приобретением автомобиля и летом осуществить свой давно намеченный план. Еще один существенный фактор, который подогревал спрос в июле, — это временный дефицит в премиальном сегменте. Сейчас мы наблюдаем дефицит по некоторым моделям Mercedes, Audi, Cadillac, BMW, Jaguar Land Rover. Дефицит появился из-за последствий карантина, сниженных объемов производства и объемов поставок», — передал РБК через своего представителя председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович.

О том, какими будут продажи на российском авторынке по итогам всего 2020 года, по словам Штэрцеля, говорить пока рано.

«На текущий момент рынок характеризуется низкой прогнозируемостью в связи с непредсказуемым развитием ситуации с курсами валют, потенциальными ценами, экономическими и финансовыми последствиями, а также новыми возможными ограничениями, связанными с пандемией, что может сделать дальнейшую государственную поддержку крайне важной для дилеров и производителей», — отметил глава комитета автопроизводителей АЕБ.

Павлович также указал на сложность прогнозирования итогов года. «Пока нет четкого понимания по глубине спроса, непросто и предугадать, как долго будет сохраняться дефицит. В любом случае мы ожидаем, что ситуация с поставками будет постепенно улучшаться, но по каждой конкретной марке индивидуально. По некоторым брендам, наоборот, дефицит может появиться осенью. Например, по Volvo у нас пока как таковой нехватки нет, но осенью она может появиться, так как пока не до конца понятна ситуация с поставками», — отметил глава правления «Авилон».