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Общество ,  
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Сбербанк зафиксировал прекращение роста расходов россиян

Негативная динамика последних дней июля привела к тому, что по итогам месяца в целом расходы россиян на товары и услуги сократились в годовом исчислении на 0,7%
Сбербанк SBER ₽226,35 -0,16% Купить
Сбербанк SBERP ₽209,33 -0,23% Купить
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В последние дни июля россияне стали скромнее в тратах, говорится в сообщении Сбербанка. По подсчетам аналитиков портала SberIndex.ru, на неделе с 27 июля по 2 августа расходы потребителей на товары и услуги оказались на 0,9% ниже, чем на сопоставимой неделе 2019 года, тогда как неделей ранее превышали прошлогодний уровень на 0,6%.

Негативная динамика последних дней июля привела к тому, что по итогам месяца расходы россиян на товары и услуги сократились в годовом исчислении на 0,7%. При отсутствии мер государственной поддержки населения сокращение трат, по оценке аналитиков Сбербанка, составило бы 6%.

По итогам всего июля аналитики «СберИндекса» зафиксировали падение 0,7% к прошлому году. Этому способствовала негативная динамика последней недели. Если бы не меры государственной поддержки населения, то траты в июле показали бы падение на 6% к 2019 году.

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Фото: Артем Геодакян / ТАСС

«Наконец, индекс потребительской активности, представленный на аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru, составил 73 пункта при среднем значении за июль 76,5. В сопоставимом периоде 2019 года значение показателя достигало 82 пункта. Таким образом, появляется все больше свидетельств, что органическое восстановление расходов домохозяйств в июле завершилось», — пришли к выводу авторы отчета.

Неделей ранее эксперты Сбербанка сообщили, что восстановление потребительского спроса в России затухает.

Одной из главных причин спада в конце июля стало изменение динамики расходов россиян на непродовольственные товары. С 27 июля по 2 августа эти расходы в годовом исчислении выросли, но всего на 5,2 против 10,1% неделей ранее. Причем на услуги россияне по-прежнему тратят гораздо меньше, чем в прошлом году: на неделе с 27 июля по 2 августа падение в годовом исчислении составило 17,7%, а за июль в целом — 21,6%.

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По оценкам аналитиков портала Sberindex, наиболее сильно по сравнению с прошлым годом россияне сократили расходы на:

  • покупки в магазинах Duty Free — на 73,9% на неделе с 27 июля по 2 августа и на 76,3% за июль;
  • оплату проживания в отелях — на 54 и 60,2% соответственно;
  • развлечения — на 48,7 и 56,5% соответственно;
  • авиабилеты — на 46,2 и 52% соответственно;
  • услуги турагентств — на 45,2 и 56% соответственно;
  • покупки в барах, ресторанах и кафе — на 24,9 и 32,3% соответственно;
  • салоны красоты, SPA и т.д. — на 20,6 и 26,6% соответственно.

Также в последние дни июля сократились в том числе и по сравнению с месяцем в целом расходы на:

  • канцтовары — на 15,9 против 8,6% по итогам июля;
  • ювелирные изделия — на 10,6 против 9%;
  • хобби и увлечения — на 4,6 против прироста 1,9% за весь месяц.

Прирост в этот период показали расходы на покупки автомобилей (+15,1 против 4,3% за июль в целом) и алкоголь (+10,4 против 1,3%).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, потребительские расходы
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