Сбербанк зафиксировал прекращение роста расходов россиян

Негативная динамика последних дней июля привела к тому, что по итогам месяца в целом расходы россиян на товары и услуги сократились в годовом исчислении на 0,7%

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В последние дни июля россияне стали скромнее в тратах, говорится в сообщении Сбербанка. По подсчетам аналитиков портала SberIndex.ru, на неделе с 27 июля по 2 августа расходы потребителей на товары и услуги оказались на 0,9% ниже, чем на сопоставимой неделе 2019 года, тогда как неделей ранее превышали прошлогодний уровень на 0,6%.

Негативная динамика последних дней июля привела к тому, что по итогам месяца расходы россиян на товары и услуги сократились в годовом исчислении на 0,7%. При отсутствии мер государственной поддержки населения сокращение трат, по оценке аналитиков Сбербанка, составило бы 6%.

По итогам всего июля аналитики «СберИндекса» зафиксировали падение 0,7% к прошлому году. Этому способствовала негативная динамика последней недели. Если бы не меры государственной поддержки населения, то траты в июле показали бы падение на 6% к 2019 году.

«Наконец, индекс потребительской активности, представленный на аналитическом портале Сбербанка SberIndex.ru, составил 73 пункта при среднем значении за июль 76,5. В сопоставимом периоде 2019 года значение показателя достигало 82 пункта. Таким образом, появляется все больше свидетельств, что органическое восстановление расходов домохозяйств в июле завершилось», — пришли к выводу авторы отчета.