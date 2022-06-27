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Бизнес ,  
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Дерипаска обратился к выпускникам словами «нужно будет работать здесь»

Бизнесмен спрогнозировал, что настроенные работать люди, которые уехали из России, будут вынуждены вернуться, и назвал их стратегию ошибочной. По его оценкам, на кооперацию с регионами в Азии и Африке потребуется пять-семь лет

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Основатель UC Rusal, миллиардер Олег Дерипаска посоветовал выпускникам не торопиться уезжать из России. Об этом он заявил на вручении дипломов Высшей школы бизнеса МГУ, содержание речи подтвердил РБК представитель бизнесмена.

По словам Дерипаски, когда он выпускался из университета, ситуация была примерно понятна: развивалась торговля с Европой, и к 2003 году Россия смогла синхронизировать отношения с партнерами, выстроить логистику, систему расчетов. Дерипаска отметил, что сейчас канал с Европой «не то что бы совсем закрыт», он закрыт на 75%.

«Не нужно туда стремиться. Все, кто уехал, из тех, кто хочет работать, они будут вынуждены вернуться. Это ошибочная стратегия», — сказал Дерипаска.

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По словам Дерипаски, «нужно будет работать здесь». Бизнесмен отметил, что у России будут новые рынки и потребуется «долгих пять-семь лет», чтобы страна смогла кооперироваться с Юго-Восточной Азией, Китаем, Индией, Ближним Востоком, Северной и Западной Африкой. Дерипаска заключил, что «нужно будет постараться».

Forbes оценивает состояние Дерипаски в $1,7 млрд. У бизнесмена два высших образования — в 1993 году он окончил физический факультет МГУ, в 1996-м — РЭУ им. Плеханова. В 2018 году Дерипаска и его компании попали под санкции США. Позднее американский Минфин согласился снять ограничения, после того как бизнесмен снизил долю в En+ (контролирует Rusal и «Евросибэнерго») с 70 до 44,95%.

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Ранее президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, посоветовал представителям крупного бизнеса связывать свое будущее и будущее детей с Россией, инвестировать в страну. Президент отметил, что вкладывать деньги «дома надежнее», и напомнил, что некоторые российские бизнесмены на Западе потеряли сотни миллионов долларов.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова, Надежда Синцова
Олег Дерипаска МГУ выпускники отъезд эмиграция бизнесмены

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