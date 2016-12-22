ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,56 62,62 EUR Нал. 74,65 73,60 USD Бирж. 63,03 -0,09 EUR Бирж. 74,11 +0,32 USD ЦБ. 63,12 -0,14 EUR ЦБ. 73,90 -0,06 EUR/USD 1,18 +0,01 BTC/USD Бирж. 6555,20 -35,90 IMOEX 2340,42 -0,27% RTSI 1169,96 -0,14% Brent 76,98 -1,55% DJIA 24364,22 +0,03% Nasdaq 7629,02 +0,56%
Аналитики допустили возможность роста цен на нефть до $150 за баррель
Лента новостей
10 тысяч километров стритфуда: где попробовать все кухни России 17:40, РБК и ГАЗ Бывшего акционера Промсбербанка обвинили в хищении 1,2 млрд руб. 17:40, Общество Экс-премьера Пакистана приговорили к 10 годам тюрьмы за коррупцию 17:31, Политика Аналитики допустили возможность роста цен на нефть до $150 за баррель 17:20, Экономика Как клубы зарабатывают на безумные гонорары футболистов 17:20, РБК и Sony Bravia МВД сообщило о задержании приехавших на ЧМ карманников-латиноамериканцев 17:17, Общество Прокуратура сочла законным отмену дела против матери ребенка-инвалида 17:10, Общество Киев назвал необходимое количество сил для начала освобождения Донбасса 17:03, Политика ЧМ-2018. Четвертьфинал. Уругвай — Франция. Онлайн 17:00, Спорт МИД разъяснил действия в случае проблем за границей из-за «Натали Турс» 16:48, Общество ВЦИОМ зафиксировал снижение «эмоционального эффекта» от реформы пенсий 16:40, Политика Путин заявил о вредном для кибербезопасности «эгоизме отдельных стран» 16:37, Технологии и медиа Математик против экспертов: кто выйдет в полуфинал ЧМ-2018 16:35, Спецпроект РБК Спорт Посольство проверит данные о россиянине на затонувшем в Таиланде судне 16:33, Общество Единороссы подготовили аргументы для регионов о пользе пенсионной реформы 16:28, Политика В Петербурге власти захотели замазать граффити «Ты просто космос, Стас!» 16:25, Общество Банки заявили о проблемах при рефинансировании ипотеки из-за маткапитала 16:20, Строительство Программа Михаила Ковальчука больше не будет выходить на «Пятом канале» 16:17, Технологии и медиа Черчесов рассказал о помогающей сборной на ЧМ поддержке Путина 16:13, Общество Игра: на каком чемпионате мира по футболу сломали ворота? 16:11, Спецпроект РБК Спорт Как выглядят города ЧМ-2018 накануне проведения 1/4 финала 16:10, Недвижимость  Певец Сергей Пенкин назвал бредом информацию о краже у него ценных вещей 16:06, Общество Усков оспорил в суде свое увольнение с поста главреда Forbes 16:04, Технологии и медиа СПГ-танкеры НОВАТЭКа впервые прошли восточную часть Севморпути 16:02, Бизнес В Минздраве предупредили о склонности неработающих пенсионеров к пьянству 15:52, Общество ЦБ пообещал выпустить монету в полрубля при выходе России в полуфинал ЧМ 15:51, Финансы Информационный взрыв: как мировые лидеры используют big data 15:39, Партнерский материал Крупнейший в Европе биржевой фонд начал работать с криптовалютами 15:36, Крипто
Аналитики допустили возможность роста цен на нефть до $150 за баррель
Экономика, 17:20
0
Аналитики допустили возможность роста цен на нефть до $150 за баррель
По мнению экспертов инвесткомпании Sanford C. Bernstein, к скачку котировок могут привести падение инвестиций в нефтяную отрасль и возникший в связи с этим дефицит сырья на рынке
Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg

Отказ нефтяных компаний от реинвестирования получаемой ими прибыли может привести к возникновению дефицита нефти на рынке, вслед за которым вероятен резкий скачок цен, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков инвесткомпании Sanford C. Bernstein & Co. (SCB).

В отчете аналитиков также отмечается, что в последние годы нефтяные компании значительно сократили инвестиции в геологоразведку и освоение новых месторождений, чтобы увеличить выплаты акционерам. По данным SCB, коэффициент реинвестирования в нефтяной отрасли упал до самого низкого уровня за многие годы, а объем доказанных запасов сократился по сравнению с 2000-м в среднем более чем на 30%.

Morgan Stanley резко повысил прогноз цен на нефть
Экономика

По мнению экспертов, нехватка инвестиций может привести к тому, что в случае повышения спроса на рынке возникнет дефицит, за которым последует взлет цен до $150 или даже выше.

«Дефицит предложения приведет к суперскачку цен, потенциально куда более сильному, чем повышение до $150 за баррель, зафиксированное в 2008 году», — говорится в обзоре Bernstein.

​Исторический максимум цен на нефть марки Brent был зафиксирован 11 июля 2008 года, когда стоимость барреля достигла отметки $147,5. Сейчас цена барреля Brent почти вдвое ниже: 6 июля она колебалась в диапазоне $76–78.

«Нас ждет структурный дефицит нефти»: о чем Сечин рассказал акционерам
Бизнес

Рост спроса на нефть эксперты SCB связывают с тем, что в ближайшие 20 лет примерно 1 млрд жителей Азии переедут в города, что приведет к увеличению продаж автомобилей, росту производства пластмасс и повышению спроса на воздушные перевозки.

​«Если спрос на нефть продолжит расти до 2030 года и далее, то стратегия возврата средств акционерам за счет недоинвестирования в резервы посеет семена нового суперцикла», — предупреждают аналитики.

Госдума приняла закон о снижении акцизов на топливо
Экономика

​В мае аналитики Bank of America Merill Lynch (BofAML) выступили с прогнозом, что изменение баланса спроса и предложения может привести к заметному дефициту нефти на мировом рынке в ближайшие полтора года. По их мнению, дефицит может возникнуть на фоне масштабных проблем в нефтяной отрасли в Венесуэле и риска снижения экспорта из Ирана из-за санкций. В связи с этим BofAML допускает повышение цен на нефть марки Brent до $90 за баррель во втором квартале 2019 года и видит риск дальнейшего роста котировок до $100.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: цены на нефть
Главное
Россия повысила пошлины на ряд ввозимых из США товаров Экономика
Материалы по теме
Bank of America впервые допустил возвращение нефти к $100 за баррель Экономика
Total допустила рост цен на нефть до $100 за баррель в 2018 году Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter