Аналитики допустили возможность роста цен на нефть до $150 за баррель

По мнению экспертов инвесткомпании Sanford C. Bernstein, к скачку котировок могут привести падение инвестиций в нефтяную отрасль и возникший в связи с этим дефицит сырья на рынке

Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg

Отказ нефтяных компаний от реинвестирования получаемой ими прибыли может привести к возникновению дефицита нефти на рынке, вслед за которым вероятен резкий скачок цен, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков инвесткомпании Sanford C. Bernstein & Co. (SCB).

В отчете аналитиков также отмечается, что в последние годы нефтяные компании значительно сократили инвестиции в геологоразведку и освоение новых месторождений, чтобы увеличить выплаты акционерам. По данным SCB, коэффициент реинвестирования в нефтяной отрасли упал до самого низкого уровня за многие годы, а объем доказанных запасов сократился по сравнению с 2000-м в среднем более чем на 30%.

По мнению экспертов, нехватка инвестиций может привести к тому, что в случае повышения спроса на рынке возникнет дефицит, за которым последует взлет цен до $150 или даже выше.

«Дефицит предложения приведет к суперскачку цен, потенциально куда более сильному, чем повышение до $150 за баррель, зафиксированное в 2008 году», — говорится в обзоре Bernstein.

​Исторический максимум цен на нефть марки Brent был зафиксирован 11 июля 2008 года, когда стоимость барреля достигла отметки $147,5. Сейчас цена барреля Brent почти вдвое ниже: 6 июля она колебалась в диапазоне $76–78.

Рост спроса на нефть эксперты SCB связывают с тем, что в ближайшие 20 лет примерно 1 млрд жителей Азии переедут в города, что приведет к увеличению продаж автомобилей, росту производства пластмасс и повышению спроса на воздушные перевозки.

​«Если спрос на нефть продолжит расти до 2030 года и далее, то стратегия возврата средств акционерам за счет недоинвестирования в резервы посеет семена нового суперцикла», — предупреждают аналитики.

​В мае аналитики Bank of America Merill Lynch (BofAML) выступили с прогнозом, что изменение баланса спроса и предложения может привести к заметному дефициту нефти на мировом рынке в ближайшие полтора года. По их мнению, дефицит может возникнуть на фоне масштабных проблем в нефтяной отрасли в Венесуэле и риска снижения экспорта из Ирана из-за санкций. В связи с этим BofAML допускает повышение цен на нефть марки Brent до $90 за баррель во втором квартале 2019 года и видит риск дальнейшего роста котировок до $100.