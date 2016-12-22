ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКЦифровая Россия
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,50 62,80 EUR Нал. 74,23 73,22 USD Бирж. 63,15 -0,28 EUR Бирж. 73,61 -0,19 USD ЦБ. 63,22 +0,08 EUR ЦБ. 73,70 +0,23 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6613,10 -4,60 IMOEX 2301,65 -0,76% RTSI 1147,47 -0,36% Brent 76,99 -0,90% DJIA 24174,82 -0,54% Nasdaq 7502,67 -0,86%
Morgan Stanley резко повысил прогноз цен на нефть
Лента новостей
Депутат Рады призвал «залить» Россию спиртом и водкой 00:33, Политика Мария Шарапова впервые в карьере проиграла в первом круге Уимблдона 00:31, Спорт Reuters узнал о гибели сына лидера ИГ в операции против российских войск 00:04, Политика На памятнике российскому футболисту в Москве появилась надпись England 00:02, Общество Morgan Stanley резко повысил прогноз цен на нефть 00:00, Экономика Англия выиграла у Колумбии и последней вышла в четвертьфинал ЧМ-2018 03 июл, 23:56, Спорт Глава МИД Испании ответил на письмо Трампа о военных расходах 03 июл, 23:39, Политика «Леруа Мерлен» отстранила PR-директора за пост после победы России на ЧМ 03 июл, 23:28, Общество СМИ назвали имя убийцы рэпера Тупака 03 июл, 23:17, Общество Подписи мундепов смогли собрать только пять кандидатов в мэры Москвы 03 июл, 22:58, Политика Индустрия 4.0: как России не пропустить технологическую революцию 03 июл, 22:56, Партнерский материал Bank of America предупредил об угрозе повторения кризиса 1998 года 03 июл, 22:51, Экономика В СКР рассказали о причастной ко взрыву в метро Петербурга группировке 03 июл, 22:30, Общество Как оформить КАСКО за пару часов со смартфона 03 июл, 21:55, РБК и Ингосстрах Иран на грани: почему в стране не стихают протесты 03 июл, 21:54, Политика Нетаньяху встретится с Путиным в Москве 03 июл, 21:50, Политика Глава разработчика российских ракет подал в отставку 03 июл, 21:50, Общество Куратора «электронного правительства» уволили из Минкомсвязи 03 июл, 21:35, Технологии и медиа Госдума поддержала право кинотеатров требовать у зрителей паспорт 03 июл, 21:33, Общество Сборы зарубежных фильмов упали в российских кинотеатрах на четверть 03 июл, 21:31, Технологии и медиа Канули в лето: почему с рынка уходят старейшие туроператоры 03 июл, 21:24, Бизнес Как не проиграть: Трамп запустит новый раунд торговых войн 03 июл, 21:21, Quote В World Class прокомментировали пропажу часов Rolex у клиентки в Москве 03 июл, 21:18, Общество Власти начали проверку экстренной посадки самолета во Внуково 03 июл, 21:12, Общество Власти ЕС решили отправить 10 тыс. пограничников на границы Европы 03 июл, 21:01, Политика ЧМ-2018. 1/8 финала. Колумбия — Англия. Онлайн 03 июл, 21:00, Спорт МВД Грузии подтвердило задержание подозреваемого в убийстве пилота Су-24 03 июл, 21:00, Общество В результате стрельбы у школы в Канзасе пострадали два человека 03 июл, 20:58, Общество
Morgan Stanley резко повысил прогноз цен на нефть
Экономика, 00:00
0
Morgan Stanley резко повысил прогноз цен на нефть
Сокращение добычи нефти в Иране, Ливии и Анголе приведет к уменьшению предложения на глобальном рынке, пришел к выводу Morgan Stanley и резко повысил прогноз стоимости нефти Brent на второе полугодие
Фото: Шамиль Жуматов / Reutres

Геополитическая напряженность и сокращение добычи в отдельных странах будут оказывать давление на глобальный нефтяной рынок в обозримой перспективе, пришел к выводу банк Morgan Stanley и резко повысил прогноз цены международного эталона Brent на второе полугодие 2018 года (обзор банка есть у РБК) — сразу на $7,5, до $85 за баррель. В последний раз Brent торговался на этом уровне в октябре 2014 года.

Волатильности на глобальном рынке будут способствовать макроэкономическая нестабильность, риски торговой войны между США, Китаем и Евросоюзом, а также возобновление беспорядков в Ливии, отмечают аналитики ценового агентства Platts.

Во вторник, 3 июля, фьючерсы Brent котировались на уровне $77,26 за баррель (по состоянию на 20:40 мск), а североамериканский бенчмарк WTI — на уровне $73,93.

Геополитические риски

Риски в отношении экспорта иранской нефти стремительно выросли за минувшую неделю, пишут в своем обзоре аналитики Morgan Stanley Мартин Ратс и Эми Саджент. На брифинге 26 июня представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон «будет настаивать на том, чтобы страны свели импорт иранской нефти к нулю, и некоторые из них уже подтвердили это намерение». США стремятся обнулить поставки нефти из Ирана в как можно большее число стран и как можно скорее, подтвердил в понедельник, 2 июля, директор отдела политического планирования Госдепа Брайан Хук, писал Bloomberg.

«В этих условиях мы считаем, что отгрузки иранской нефти на рынки Европы, Японии и Южной Кореи действительно упадут до минимума», — отмечается в прогнозе Morgan Stanley. Сейчас на них приходится порядка 1 млн из 2,7 млн барр. морских поставок иранской нефти в сутки, по данным ClipperData. Банк также ждет сокращения иранских поставок в Индию и другие страны Азии, что отчасти может быть компенсировано увеличением экспорта в Китай. В целом Morgan Stanley оценивает, что добыча в Иране упадет с 3,8 млн барр. в сутки во втором квартале до 2,7 млн барр. в сутки в четвертом квартале 2018 года и до 2,5 млн барр. в сутки в 2019 году.

Банк также существенно пересмотрел свои оценки добычи в Ливии и Анголе. Политический кризис в Ливии спровоцировал остановку отгрузок с экспортных терминалов на востоке страны. Морские поставки из страны упали за последние две недели более чем вдвое, до 0,4 млн барр. в сутки. Morgan Stanley считает, что добыча восстановится до 0,8 млн барр. в сутки в четвертом квартале 2018 года, но риски ее сокращения сохраняются. Падение морских поставок из Анголы снова ускорилось в июне, и план отгрузок на август указывает на дальнейшее падение. Стабильному снижению показателя способствует истощение зрелых месторождений, отмечает Platts.

Поддержку мировому спросу в третьем квартале окажет завершение ремонтных работ на европейских НПЗ, а также начавшийся сезон летних отпусков, во время которого цены на горючее растут, считает Platts.

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Стабилизирующий поставщик

Сложившиеся условия будут вынуждать страны, располагающие свободными мощностями, наращивать добычу, следует из прогноза. Именно это сделает Саудовская Аравия, которая выступит в традиционной для рынка роли «стабилизирующего поставщика», то есть экспортера, который контролирует существенную долю рынка и может с минимальными издержками увеличивать или сокращать предложение продукта.

Банк существенно повысил прогноз добычи в Саудовской Аравии на второе полугодие 2018 года, с 10,1 млн до 10,8 млн барр. в сутки. В 2019 году показатель увеличится до 11 млн барр. в сутки.

Прогнозы в отношении поставок из России, ОАЭ и Кувейта также незначительно пересмотрены в сторону повышения. В третьем и четвертом кварталах экспорт из России вырастет с 11 млн барр. в сутки во втором квартале до 11,1 и 11,2 млн барр. в сутки в третьем и четвертом кварталах соответственно.

Выгода для России

Согласно принятым в июне поправкам в федеральный бюджет 2018 года, дорогая нефть позволит впервые с 2011 года обеспечить его профицит. Прогноз поступления нефтегазовых доходов увеличен на 1,76 трлн руб. (до 7,23 трлн руб., или 7,4% ВВП), что связано в первую очередь с ростом прогнозируемой цены на нефть российской марки Urals (с $43,8 до $61,4 за баррель).

В первом полугодии 2018 года средняя цена Urals составила $68,83 за баррель, следует из материалов на сайте Минфина. Средняя цена Urals в июне 2018 года составила $73,4 за баррель (в июне прошлого года было $45,7). В конце мая президент Владимир Путин говорил, что Россию вполне устраивает цена в $60 за баррель нефти.

Мировые цены на нефть могут подняться до $90 и даже $100 за баррель в 2019 году, допускает Bank of America Merrill Lynch.

Автор: Олег Макаров.
Теги: Brent , WTI , Morgan Stanley , Platts , цены на нефть , Минфин России
Главное
Bank of America предупредил об угрозе повторения кризиса 1998 года Экономика
Материалы по теме
Цена на нефть марки WTI впервые с 2014 года поднялась выше $75 за баррель Экономика
Россия увеличила добычу нефти в июне Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter