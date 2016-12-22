Morgan Stanley резко повысил прогноз цен на нефть

Сокращение добычи нефти в Иране, Ливии и Анголе приведет к уменьшению предложения на глобальном рынке, пришел к выводу Morgan Stanley и резко повысил прогноз стоимости нефти Brent на второе полугодие

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Геополитическая напряженность и сокращение добычи в отдельных странах будут оказывать давление на глобальный нефтяной рынок в обозримой перспективе, пришел к выводу банк Morgan Stanley и резко повысил прогноз цены международного эталона Brent на второе полугодие 2018 года (обзор банка есть у РБК) — сразу на $7,5, до $85 за баррель. В последний раз Brent торговался на этом уровне в октябре 2014 года.

Волатильности на глобальном рынке будут способствовать макроэкономическая нестабильность, риски торговой войны между США, Китаем и Евросоюзом, а также возобновление беспорядков в Ливии, отмечают аналитики ценового агентства Platts.

Во вторник, 3 июля, фьючерсы Brent котировались на уровне $77,26 за баррель (по состоянию на 20:40 мск), а североамериканский бенчмарк WTI — на уровне $73,93.

Геополитические риски

Риски в отношении экспорта иранской нефти стремительно выросли за минувшую неделю, пишут в своем обзоре аналитики Morgan Stanley Мартин Ратс и Эми Саджент. На брифинге 26 июня представитель Госдепа США заявил, что Вашингтон «будет настаивать на том, чтобы страны свели импорт иранской нефти к нулю, и некоторые из них уже подтвердили это намерение». США стремятся обнулить поставки нефти из Ирана в как можно большее число стран и как можно скорее, подтвердил в понедельник, 2 июля, директор отдела политического планирования Госдепа Брайан Хук, писал Bloomberg.

«В этих условиях мы считаем, что отгрузки иранской нефти на рынки Европы, Японии и Южной Кореи действительно упадут до минимума», — отмечается в прогнозе Morgan Stanley. Сейчас на них приходится порядка 1 млн из 2,7 млн барр. морских поставок иранской нефти в сутки, по данным ClipperData. Банк также ждет сокращения иранских поставок в Индию и другие страны Азии, что отчасти может быть компенсировано увеличением экспорта в Китай. В целом Morgan Stanley оценивает, что добыча в Иране упадет с 3,8 млн барр. в сутки во втором квартале до 2,7 млн барр. в сутки в четвертом квартале 2018 года и до 2,5 млн барр. в сутки в 2019 году.

Банк также существенно пересмотрел свои оценки добычи в Ливии и Анголе. Политический кризис в Ливии спровоцировал остановку отгрузок с экспортных терминалов на востоке страны. Морские поставки из страны упали за последние две недели более чем вдвое, до 0,4 млн барр. в сутки. Morgan Stanley считает, что добыча восстановится до 0,8 млн барр. в сутки в четвертом квартале 2018 года, но риски ее сокращения сохраняются. Падение морских поставок из Анголы снова ускорилось в июне, и план отгрузок на август указывает на дальнейшее падение. Стабильному снижению показателя способствует истощение зрелых месторождений, отмечает Platts.

Поддержку мировому спросу в третьем квартале окажет завершение ремонтных работ на европейских НПЗ, а также начавшийся сезон летних отпусков, во время которого цены на горючее растут, считает Platts.

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Стабилизирующий поставщик

Сложившиеся условия будут вынуждать страны, располагающие свободными мощностями, наращивать добычу, следует из прогноза. Именно это сделает Саудовская Аравия, которая выступит в традиционной для рынка роли «стабилизирующего поставщика», то есть экспортера, который контролирует существенную долю рынка и может с минимальными издержками увеличивать или сокращать предложение продукта.

Банк существенно повысил прогноз добычи в Саудовской Аравии на второе полугодие 2018 года, с 10,1 млн до 10,8 млн барр. в сутки. В 2019 году показатель увеличится до 11 млн барр. в сутки.

Прогнозы в отношении поставок из России, ОАЭ и Кувейта также незначительно пересмотрены в сторону повышения. В третьем и четвертом кварталах экспорт из России вырастет с 11 млн барр. в сутки во втором квартале до 11,1 и 11,2 млн барр. в сутки в третьем и четвертом кварталах соответственно.

Выгода для России

Согласно принятым в июне поправкам в федеральный бюджет 2018 года, дорогая нефть позволит впервые с 2011 года обеспечить его профицит. Прогноз поступления нефтегазовых доходов увеличен на 1,76 трлн руб. (до 7,23 трлн руб., или 7,4% ВВП), что связано в первую очередь с ростом прогнозируемой цены на нефть российской марки Urals (с $43,8 до $61,4 за баррель).

В первом полугодии 2018 года средняя цена Urals составила $68,83 за баррель, следует из материалов на сайте Минфина. Средняя цена Urals в июне 2018 года составила $73,4 за баррель (в июне прошлого года было $45,7). В конце мая президент Владимир Путин говорил, что Россию вполне устраивает цена в $60 за баррель нефти.

Мировые цены на нефть могут подняться до $90 и даже $100 за баррель в 2019 году, допускает Bank of America Merrill Lynch.