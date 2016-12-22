WSJ узнала о планах Белого дома ограничить экспорт технологий в Китай

Администрация Трампа готова ограничить китайские инвестиции в технологически значимые американские предприятия. Белый дом сподвигла на это активизация утечки технологий в КНР, пишет газета

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Белый дом намерен сделать новый шаг в разворачивающейся торговой войне с Китаем, пишет The Wall Street Journal. По данным источников издания, Дональд Трамп намерен резко ограничить китайские инвестиции в технологическую отрасль США. Министр торговли Уилбур Росс подтвердил, что американская администрация изучает возможность ужесточения контроля экспорта технологий.

Таким образом Вашингтон намерен заблокировать экспорт значимых технологий из США в Китай, пояснил собеседник, знакомый с планами Белого дома. Это должно помешать реализации Пекином программы Made in China 2025 («Сделано в Китае 2025»), которая планирует достижение мирового лидерства КНР в десяти ключевых технологиях, в том числе в сфере ИТ, аэрокосмической отрасли, производстве электромобилей и биотехнологий.

В соответствии с планами администрации, американский Минфин разрабатывает поправки в законодательство. Они призваны запретить компаниям, в которых доля китайских собственников превышает 25%, покупку предприятий и стартапов, занимающихся «промышленно важными технологиями». Как уточнили источники газеты, знакомые с разработкой новых правил, в финальной версии документа ограничения по доле китайских акционеров в капитале компаний могут быть дополнительно ужесточены.

Еще один пакет ограничений разрабатывает Совет национальной безопасности США и Министерство торговли Соединенных Штатов. Их задачей является разработка механизмов контроля за передачей технологий Китаю.

В Белом доме ранее неоднократно заявляли о готовности сдерживать утечку ключевых технологий из США. «Мы видим, что триллионные инвестиции могут отобрать у нас корону технологического превосходства. Мы должны быть способны защититься от этого», — заявил торговый советник Белого дома Питер Наварро. Министр торговли Уилбур Росс в комментарии для WSJ также подтвердил, что администрация готова к «защите» технологического превосходства США. «Президент четко заявил о своем желании защитить американские технологии. Все возможности, которые позволят обеспечить лучшую защиту американских технологий, включая потенциальные изменения в экспортном контроле, находятся на рассмотрении», — сказал он.

В рамках программы Made in China 2025 китайские власти вынуждают работающие в стране компании передавать промышленные разработки и патенты китайским партнерам. Субсидии на эту программу со стороны правительства КНР стали одним из пунктов торговой войны Вашингтона и Пекина, разворачивающейся с начала этого года. Кроме того, противоречия между Китаем и США обострились из-за сложившегося торгового дисбаланса между странами, из-за которого в торговле Соединенных Штатов с КНР возник дефицит в $500 млрд.