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Общество ,  
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В Госдуме предложили штрафовать за импорт разрешенных ВОЗ лекарств

Государственная дума в мае может принять законопроект, который вводит штраф за импорт в Россию незарегистрированных зарубежных лекарств, разрешенных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), передает газета «Известия».

По данным газеты, законопроект «О внесении изменения в статью 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» может быть принят 17 мая. Авторы инициативы предлагают внести поправку, которой убирается исключение от штрафа за импорт незарегистрированных лекарств, если они рекомендованы ВОЗ.

Физическим лицам грозит штраф в размере от 75 до 200 тыс. руб., должностным лицам — от 150 до 600 тыс. руб., индивидуальным предпринимателям — от 150 до 600 тыс. руб., юридическим лицам — штраф от 2 млн до 6 млн руб. Предпринимателям и юрлицам также грозит административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«Известия» узнали, что правовое управление Госдумы уже дало на документ положительное заключение.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

После введения западных санкций некоторые иностранные фармацевтические компании приостановили поставки некоторых лекарств в Россию, а также отказались от клинических испытаний и инвестиций в стране. При этом в Росздравнадзоре утверждали, что не опасаются дефицита лекарственных препаратов.

В конце марта вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву начать поиски лекарственных препаратов, не производимых в России и дружественных иностранных государствах, в случае дефицита иностранных аналогов.

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11 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении государственной регистрации некоторых препаратов, чтобы избежать дефицита и перебоев с поставками. Благодаря этой мере срок регистрации медикаментов сократится на 30 дней, пояснили в правительстве. Новый порядок будет действовать до конца 2023 года.

В пресс-службе правительства уточнили, что незарегистрированные в России препараты могут быть использованы в стране при условии выдачи временного разрешения. Кроме того, разрешили продавать вновь зарегистрированные зарубежные лекарства в оригинальной упаковке с этикеткой на русском языке. Это правило будет действовать до конца 2022 года.

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Теги
Татьяна Стекольникова
Госдума законопроект иностранные лекарства импорт регистрация лекарства ВОЗ штраф
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