ФТС упростила ввоз критически важных товаров в Россию на фоне санкций

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Федеральная таможенная служба (ФТС) России упростила процедуру ввоза в страну критически важных товаров, в том числе лекарств и продовольствия, чтобы снизить воздействие санкций, заявил глава ведомства Владимир Булавин на встрече с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте правительства.

Булавин рассказал, что ФТС обнулила ввозные таможенные пошлины более чем на 1 тыс. категорий товаров, прежде всего это затронуло «критический импорт» — лекарства, продовольствие, необходимые для промышленности машины и механизмы.

«Кроме того, мы ввели первоочередной порядок администрирования деклараций по всему критическому импорту. В отношении этих товаров также существенно снижено проведение досмотровых мероприятий. Сейчас досмотровые мероприятия в отношении этих товаров проводятся меньше чем в 1% случаев», — отметил глава ФТС.

Он добавил, что ведомство также работает над повышением пропускной способности таможенных пунктов, в частности, досмотровые мероприятия, весовой и габаритный контроль решили перенести в места доставки, на таможенные посты фактического контроля, которые находятся на складах.

С конца февраля ряд стран, включая США, ЕС, Великобританию и Японию, ввели несколько пакетов санкций, которые коснулись в том числе и импортно-экспортной отрасли. На фоне санкций зарубежные фармкомпании начали приостанавливать инвестиции в России, проводить клинические испытания, но при этом не перестали поставлять в страну жизненно необходимые лекарственные препараты. При этом в Росздравнадзоре утверждают, что не опасаются дефицита лекарственных препаратов в России.

В марте вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву начать определять перечень лекарств, которые не производятся в России и дружественных иностранных государствах. 11 апреля Мишустин поручил упростить государственную регистрацию некоторых препаратов, чтобы избежать дефицита и перебоев с поставками. Кроме того, правительство разрешило продавать вновь зарегистрированные зарубежные лекарства в оригинальной упаковке с этикеткой на русском языке.