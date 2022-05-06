Счетная палата оценила эффект санкций на доходы регионов
В следствии западных санкций консолидированные доходы российских региональных бюджетов могут снизиться на 5–8% в 2022 году. Об этом «Ведомостям» сообщили в пресс-службе Счетной палаты.
Согласно оценке аудитора Натальи Труновой, санкции против России повлияют на устойчивость бюджетов субъектов «определенным образом», однако в настоящее время нет однозначного понимания, как кризис скажется на исполнении и сбалансированности региональных финансов в целом по стране и в отдельных субъектах. Многое будет зависеть от скорости адаптации регионов к новым условиям, уточнила аудитор.
По ее словам, ряд субъектов не только принимают общие антикризисные меры, но и активно работают над продвижением предприятий на новых рынках, формированием новых логистических цепочек.
В то же время в Минфине «Ведомостям» сообщили, что несмотря на оказываемое санкционное давление, положительная динамика исполнения консолидированных бюджетов регионов по итогам I квартала сохранялась. В 82 из 85 субъектов наблюдался рост налоговых и неналоговых доходов: на 31% к уровню 2021 года и на 53% к доковидному 2019 году. Общая сумма доходов консолидированных бюджетов регионов в 2021 году увеличилась на 18% и составила 17,5 трлн руб., указали в министерстве.
С начала российской спецоперации на Украине страны Запада, включая ЕС и США, ввели уже несколько пакетов санкций против Москвы. Ограничения, в том числе, коснулись первых лиц государства, финансовых и промышленных организаций, а также финансовых резервов страны.
К настоящему времени российские власти уже разработали ряд мер для помощи регионам за счет льготных кредитов. Так, закон о поддержке финансовой стабильности региональных бюджетов 20 апреля во втором и третьем чтении приняла Госдума. На бюджетные займы для рефинансирования долговых обязательств регионов и муниципалитетов выделят до 390,7 млрд руб. из федеральной казны (изначально планировалось направить на эти цели 255,3 млрд).
Кроме того, по итогам совещания у президента России Владимира Путина, проведенного 16 марта, губернаторам регионов было рекомендовано лично возглавить оперативные штабы по устойчивому развитию субъектов.
До этого президент подписал закон, предусматривающий меры поддержки россиянам и бизнесу в условиях иностранных санкций. Согласно документу правительство сможет проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и доплаты к пенсиям. Также изменится порядок установления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).