Минфин предложил изменить распределение налога на прибыль по регионам

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 мая
EUR ЦБ: 72,78 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
Курс доллара на 5 мая
USD ЦБ: 69,42 (—) Инвестиции, 04 мая, 18:11
США пообещали помочь Украине «на поле боя и за столом переговоров» Политика, 01:26
Скворцова сообщила о возможности применения «Конвасэла» для ревакцинации Общество, 01:23
В Минэкономики Германии допустили дефицит бензина при нефтяном эмбарго Экономика, 01:14
Тренер «Реала» Анчелотти вышел в финал ЛЧ в рекордный пятый раз Спорт, 00:51
Швеция получит гарантии безопасности во время рассмотрения заявки в НАТО Политика, 00:46
«Реал» и «Ливерпуль» сыграют в финале Лиги чемпионов Спорт, 00:38
«Реал» обыграл «Манчестер Сити» и впервые с 2018 года вышел в финал ЛЧ Спорт, 00:36
Бензема повторил рекорд Роналду по голам в плей-офф Лиги чемпионов Спорт, 00:25
В ДНР сообщили о визите Кириенко в Мариуполь Политика, 00:25
Псаки на вопрос о главе РПЦ заявила о незастрахованности от санкций Политика, 00:20
В США заявили об уважении инициативы папы римского встретиться с Путиным Политика, 00:01
Минфин предложил изменить распределение налога на прибыль по регионам Экономика, 00:00
АФК «Система» увеличила долю в Etalon Group Бизнес, 04 мая, 23:27
Блинкен сдал положительный тест на COVID-19 Политика, 04 мая, 23:22
Экономика ,  
0 

Минфин предложил изменить распределение налога на прибыль по регионам

Минфин предложил исключить фонд оплаты труда из формулы, используемой для распределения по регионам налога на прибыль компаний с филиалами. От меры могут выиграть регионы, где расположено производство, а зарплаты невысоки
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Минфин готовит изменения в систему распределения по регионам налога на прибыль компаний, имеющих обособленные подразделения (филиалы). Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Корректировки, как утверждают в Минфине, позволят обеспечить более справедливое зачисление налога в региональные бюджеты.

Как сегодня распределяется налог на прибыль

Общая ставка налога на прибыль — 20%: 3% зачисляется в федеральный бюджет (их платит головная организация), а 17% — в бюджет региона. Эти 17%, в свою очередь, распределяются между головной организацией и филиалами пропорционально их долям прибыли; каждая часть выплачивается в бюджет соответствующего региона по месту нахождения головной организации или обособленного подразделения. Доля прибыли определяется исходя из средневзвешенной численности работников или фонда оплаты труда (ФОТ) филиала — по выбору налогоплательщика, а также остаточной стоимости амортизируемого имущества.

В рамках действующего налогового законодательства сумма налога на прибыль преимущественно уплачивается в бюджеты тех субъектов России, где создано большее число рабочих мест и находится основная часть производственной базы, пояснили в Минфине. Поэтому существующий механизм экономически оправдан. Но уровень заработной платы в субъектах может значительно отличаться.

«В связи с этим Минфин для справедливого распределения налога на прибыль предлагает распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда. Такие изменения сейчас готовятся в министерстве», — указали в министерстве.

О том, что Минфин готовит предложения о более справедливом зачислении налога на прибыль филиалов в региональные бюджеты, говорил в конце апреля глава ведомства Антон Силуанов. «Там, где производство и рабочие руки, должны оставаться и деньги», — пояснял он.

Минфин также рассматривал и другой принцип распределения налога на прибыль между региональными подразделениями — исходя из объема произведенной продукции, сообщили в ведомстве. Однако в итоге эта инициатива не была поддержана: показатель не универсален, не все обособленные подразделения занимаются непосредственно производством продукции. Кроме того, включение в расчет налога данного показателя усложнило бы администрирование и привело бы к спорам с налоговыми органами, полагают в Минфине.

Вопрос справедливого распределения налога на прибыль стал особенно актуальным в контексте отмены консолидированных групп налогоплательщиков (этот институт будет отменен с 2023 года), отметил директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По его словам, властям необходимо за лето утвердить некую новую формулу, чтобы в сентябре иметь возможность планировать региональные бюджеты.

Читайте на РБК Pro
Pro
С какими проблемами сталкиваются россияне, купившие золотые слитки
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Китайский Twitch: куда перетекут клиенты рекламодателей на стримах
Статьи
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Как сильно упадет экономика России: прогнозы и оценки экономистов
Статьи
Pro
Фото: 20th Century Fox Film Corporation Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован
Инструкции
Pro
Фото: Gina Smith / Unsplash Какие когнитивные искажения мешают нам в работе с деньгами
Статьи
Pro
Фото: Dan Gold / Unsplash Что мы будем есть? Каковы угрозы рынку продовольствия в новых реалиях
Статьи
Pro
Фото: Carlo Allegri / Getty Images Двузначная инфляция и заложники офисов: топ-10 материалов апреля
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Экономика Китая падает, но власти все отрицают. Возможен ли кризис в КНР
Статьи

РБК направил запрос в ФНС.

Счетная палата объяснила снижение налога на прибыль в богатых регионах
Экономика
Фото:Алексей Андронов / ТАСС

Какие регионы собирают больше всего налога на прибыль

По данным ФНС, в 2021 году в региональном разрезе абсолютным лидером по сборам налога на прибыль организаций (без учета консолидированных групп налогоплательщиков) стала Москва. В бюджет столицы поступило 977 млрд руб., что составляет более 26% всего налога на прибыль, перечисленного в российские регионы.

На втором месте оказался Красноярский край (там собрали 116 млрд руб.), а на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (99 млрд руб.). В число получателей крупнейших налоговых поступлений также вошли Кемеровская область (98 млрд руб.), Челябинская область (96 млрд руб.) и Ханты-Мансийский автономный округ (95 млрд руб.).

Часть перечисленных регионов также находились в лидерах по уровню средней зарплаты работников организаций в 2021 году. Например, Москва по этому показателю завершила год на втором месте со средней зарплатой 172,5 тыс. руб., уступив только Чукотскому автономному округу. Ямало-Ненецкий автономный округ занял четвертое место (137 тыс. руб.), а Ханты-Мансийский автономный округ — седьмое (120 тыс. руб.).

В то же время регионы с наименьшими поступлениями налога на прибыль, как правило, характеризуются и низкими размерами средних зарплат. Так, например, Ингушетия заняла последнее место среди всех субъектов как по сборам налога на прибыль (439 млн руб.), так и по уровню средних зарплат (38,3 тыс. руб.).

Фонд оплаты труда, используемый при расчете доли прибыли филиала, учитывает не только размер зарплаты, но и количество работающих, обратила внимание старший директор — руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Иначе Магаданская область, к примеру, была бы в лидерах с ее высокими зарплатами, тогда как численность работников там невысока (как, впрочем, и численность населения в целом), пояснила она. Лидерство Челябинской и Кемеровской областей в списке регионов — получателей налога на прибыль является отражением высоких цен на металлы и уголь в прошлом году.

«Оценить, сколько компаний имеют обособленные подразделения и сколько из них используют фонд оплаты труда, а сколько — численность, невозможно. Однако ФОТ управленческого персонала может оказаться выше, чем ФОТ на месте производства, поэтому предложение Минфина, очевидно, может сработать», — считает Анисимова.

С ней согласен и руководитель направления «налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян. По его словам, действующий способ распределения может приводить к существенным диспропорциям поступлений в пользу регионов, где работает управленческий персонал, а планируемые изменения как раз позволят перенаправить налоги в производственные субъекты. Крайне важно будет наблюдать на деле за динамикой налоговых перетоков, чтобы не допустить искажений в обратную сторону, предупреждает он.

Корректировке целесообразно подвергнуть и второй компонент формулы, а именно амортизационную стоимость имущества, предлагает Анисимова.

«Современное офисное здание в центре Москвы, где может быть размещен управленческий персонал, может стоить дороже самортизированных основных средств на месте, где расположено производство. То есть по части стоимости имущества тоже выигрывает регион расположения офисного центра. При этом рыночная стоимость средств производства вполне может быть выше амортизационной», — заключает эксперт.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова
регионы налоги Минфин прибыль
Материалы по теме
Счетная палата объяснила снижение налога на прибыль в богатых регионах
Экономика
Крупный бизнес заявил о сложностях с переходом на единый налоговый счет
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter