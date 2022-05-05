Минфин предложил изменить распределение налога на прибыль по регионам

Минфин предложил исключить фонд оплаты труда из формулы, используемой для распределения по регионам налога на прибыль компаний с филиалами. От меры могут выиграть регионы, где расположено производство, а зарплаты невысоки

Фото: Владислав Шатило / РБК

Минфин готовит изменения в систему распределения по регионам налога на прибыль компаний, имеющих обособленные подразделения (филиалы). Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства. Корректировки, как утверждают в Минфине, позволят обеспечить более справедливое зачисление налога в региональные бюджеты.

Как сегодня распределяется налог на прибыль Общая ставка налога на прибыль — 20%: 3% зачисляется в федеральный бюджет (их платит головная организация), а 17% — в бюджет региона. Эти 17%, в свою очередь, распределяются между головной организацией и филиалами пропорционально их долям прибыли; каждая часть выплачивается в бюджет соответствующего региона по месту нахождения головной организации или обособленного подразделения. Доля прибыли определяется исходя из средневзвешенной численности работников или фонда оплаты труда (ФОТ) филиала — по выбору налогоплательщика, а также остаточной стоимости амортизируемого имущества.

В рамках действующего налогового законодательства сумма налога на прибыль преимущественно уплачивается в бюджеты тех субъектов России, где создано большее число рабочих мест и находится основная часть производственной базы, пояснили в Минфине. Поэтому существующий механизм экономически оправдан. Но уровень заработной платы в субъектах может значительно отличаться.

«В связи с этим Минфин для справедливого распределения налога на прибыль предлагает распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда. Такие изменения сейчас готовятся в министерстве», — указали в министерстве.

О том, что Минфин готовит предложения о более справедливом зачислении налога на прибыль филиалов в региональные бюджеты, говорил в конце апреля глава ведомства Антон Силуанов. «Там, где производство и рабочие руки, должны оставаться и деньги», — пояснял он.

Минфин также рассматривал и другой принцип распределения налога на прибыль между региональными подразделениями — исходя из объема произведенной продукции, сообщили в ведомстве. Однако в итоге эта инициатива не была поддержана: показатель не универсален, не все обособленные подразделения занимаются непосредственно производством продукции. Кроме того, включение в расчет налога данного показателя усложнило бы администрирование и привело бы к спорам с налоговыми органами, полагают в Минфине.

Вопрос справедливого распределения налога на прибыль стал особенно актуальным в контексте отмены консолидированных групп налогоплательщиков (этот институт будет отменен с 2023 года), отметил директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. По его словам, властям необходимо за лето утвердить некую новую формулу, чтобы в сентябре иметь возможность планировать региональные бюджеты.

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РБК направил запрос в ФНС.

Какие регионы собирают больше всего налога на прибыль

По данным ФНС, в 2021 году в региональном разрезе абсолютным лидером по сборам налога на прибыль организаций (без учета консолидированных групп налогоплательщиков) стала Москва. В бюджет столицы поступило 977 млрд руб., что составляет более 26% всего налога на прибыль, перечисленного в российские регионы.

На втором месте оказался Красноярский край (там собрали 116 млрд руб.), а на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (99 млрд руб.). В число получателей крупнейших налоговых поступлений также вошли Кемеровская область (98 млрд руб.), Челябинская область (96 млрд руб.) и Ханты-Мансийский автономный округ (95 млрд руб.).

Часть перечисленных регионов также находились в лидерах по уровню средней зарплаты работников организаций в 2021 году. Например, Москва по этому показателю завершила год на втором месте со средней зарплатой 172,5 тыс. руб., уступив только Чукотскому автономному округу. Ямало-Ненецкий автономный округ занял четвертое место (137 тыс. руб.), а Ханты-Мансийский автономный округ — седьмое (120 тыс. руб.).

В то же время регионы с наименьшими поступлениями налога на прибыль, как правило, характеризуются и низкими размерами средних зарплат. Так, например, Ингушетия заняла последнее место среди всех субъектов как по сборам налога на прибыль (439 млн руб.), так и по уровню средних зарплат (38,3 тыс. руб.).

Фонд оплаты труда, используемый при расчете доли прибыли филиала, учитывает не только размер зарплаты, но и количество работающих, обратила внимание старший директор — руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Иначе Магаданская область, к примеру, была бы в лидерах с ее высокими зарплатами, тогда как численность работников там невысока (как, впрочем, и численность населения в целом), пояснила она. Лидерство Челябинской и Кемеровской областей в списке регионов — получателей налога на прибыль является отражением высоких цен на металлы и уголь в прошлом году.

«Оценить, сколько компаний имеют обособленные подразделения и сколько из них используют фонд оплаты труда, а сколько — численность, невозможно. Однако ФОТ управленческого персонала может оказаться выше, чем ФОТ на месте производства, поэтому предложение Минфина, очевидно, может сработать», — считает Анисимова.

С ней согласен и руководитель направления «налоговая политика» ЦСР Левон Айрапетян. По его словам, действующий способ распределения может приводить к существенным диспропорциям поступлений в пользу регионов, где работает управленческий персонал, а планируемые изменения как раз позволят перенаправить налоги в производственные субъекты. Крайне важно будет наблюдать на деле за динамикой налоговых перетоков, чтобы не допустить искажений в обратную сторону, предупреждает он.

Корректировке целесообразно подвергнуть и второй компонент формулы, а именно амортизационную стоимость имущества, предлагает Анисимова.

«Современное офисное здание в центре Москвы, где может быть размещен управленческий персонал, может стоить дороже самортизированных основных средств на месте, где расположено производство. То есть по части стоимости имущества тоже выигрывает регион расположения офисного центра. При этом рыночная стоимость средств производства вполне может быть выше амортизационной», — заключает эксперт.