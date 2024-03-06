Аналитики оценили последствия возвращения Трампа для мировых рынков
Инвесторы по всему миру готовятся к потенциальным изменениям на рынке в связи с возможными последствиями избрания на пост президента США Дональда Трампа в ноябре 2024-го, сообщает Reuters.
В части торговли, как пишет агентство, есть угроза для Евросоюза и Китая. В случае с первым Трамп может повторно ввести тарифы на импорт стали и алюминия или же прибегнуть к ограничениям в отношении автомобилей или технологий. Китаю кандидат в президенты угрожал повышением пошлин до 60% и выше. По оценкам консалтинговой компании Capital Economics, такая мера вместе с ужесточением тарифного контроля может сократить ВВП Китая на 0,7%.
Еще один риск для Европы несет то, что в случае избрания Трампа ей, вероятно, не придется рассчитывать на военный потенциал США. Экс-глава государства в феврале заявил, что будучи на посту он угрожал одной из стран НАТО не защитить ее от России, если она будет делать недостаточные взносы в бюджет альянса. «В значительной степени ущерб был нанесен, и рассчитывать на помощь США больше небезопасно», — сказал аналитик исследовательской компании Agency Partners Ник Каннингем. Под угрозой также американская помощь Украине, отмечает агентство.
Кроме того, Reuters прогнозирует, что Трамп откажется от субсидий на электромобили (действующий президент Байден поддерживал отрасль) и сосредоточится на расширении политики снижения налогов.
«Если Трамп отправится в «турне мести», это может ослабить доллар, увеличить инфляцию и привести к повышению доходности облигаций и снижению инвестиций», — считает главный макроэкономический стратег финансово-аналитической компании Ned Davis Research Джозеф Калиш.
Агентство отмечает, что также существуют риски для мексиканского песо. В Мексике в этом году, в июне, тоже пройдут президентские выборы. «Поскольку мы приближаемся к выборам по обе стороны границы, ожидания преемственности политики в Мексике и низкая неопределенность в отношении торговых отношений между США и Мексикой могут смягчить волатильность валютного курса», — сказал старший стратег по развивающимся рынкам UBS Global Wealth Management Педро Кинтанилья-Дик.
После победы на праймериз в «супервторник», 5 марта, Трамп остался единственным кандидатом на выборах президента от Республиканской партии, так как его последний конкурент Никки Хейли сняла свою кандидатуру. От демократов, соответственно, выдвигается Байден.
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