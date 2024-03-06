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Выборы президента США ,  
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Аналитики оценили последствия возвращения Трампа для мировых рынков

Reuters назвал возможные риски для рынков при возвращении Трампа в Белый дом
Сюжет
Выборы президента США
Reuters прогнозирует, что в случае избрания Трампа президентом возникнут торговые риски для Европы и Китая, появится угроза для курса доллара и песо, а поддержка отрасли производства электромобилей сократится
Дональд Трамп&nbsp;(на первом плане)
Дональд Трамп (на первом плане) (Фото: Bill Pugliano / Getty Images)

Инвесторы по всему миру готовятся к потенциальным изменениям на рынке в связи с возможными последствиями избрания на пост президента США Дональда Трампа в ноябре 2024-го, сообщает Reuters.

В части торговли, как пишет агентство, есть угроза для Евросоюза и Китая. В случае с первым Трамп может повторно ввести тарифы на импорт стали и алюминия или же прибегнуть к ограничениям в отношении автомобилей или технологий. Китаю кандидат в президенты угрожал повышением пошлин до 60% и выше. По оценкам консалтинговой компании Capital Economics, такая мера вместе с ужесточением тарифного контроля может сократить ВВП Китая на 0,7%.

Еще один риск для Европы несет то, что в случае избрания Трампа ей, вероятно, не придется рассчитывать на военный потенциал США. Экс-глава государства в феврале заявил, что будучи на посту он угрожал одной из стран НАТО не защитить ее от России, если она будет делать недостаточные взносы в бюджет альянса. «В значительной степени ущерб был нанесен, и рассчитывать на помощь США больше небезопасно», — сказал аналитик исследовательской компании Agency Partners Ник Каннингем. Под угрозой также американская помощь Украине, отмечает агентство.

Последний конкурент Трампа отказался от выдвижения в президенты США
Политика
Никки Хейли (справа)

Кроме того, Reuters прогнозирует, что Трамп откажется от субсидий на электромобили (действующий президент Байден поддерживал отрасль) и сосредоточится на расширении политики снижения налогов.

«Если Трамп отправится в «турне мести», это может ослабить доллар, увеличить инфляцию и привести к повышению доходности облигаций и снижению инвестиций», — считает главный макроэкономический стратег финансово-аналитической компании Ned Davis Research Джозеф Калиш.

Агентство отмечает, что также существуют риски для мексиканского песо. В Мексике в этом году, в июне, тоже пройдут президентские выборы. «Поскольку мы приближаемся к выборам по обе стороны границы, ожидания преемственности политики в Мексике и низкая неопределенность в отношении торговых отношений между США и Мексикой могут смягчить волатильность валютного курса», — сказал старший стратег по развивающимся рынкам UBS Global Wealth Management Педро Кинтанилья-Дик.

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После победы на праймериз в «супервторник», 5 марта, Трамп остался единственным кандидатом на выборах президента от Республиканской партии, так как его последний конкурент Никки Хейли сняла свою кандидатуру. От демократов, соответственно, выдвигается Байден.

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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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