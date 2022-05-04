Байден предложил американцам перейти на электрокары и солнечные батареи

Переход на возобновляемые источники энергии позволит каждому гражданину сэкономить до $500 в год, считает президент США. В начале марта цены на бензин на автозаправках в стране побили исторический рекорд

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Американцы смогут сэкономить до $500 в год, перейдя на использование возобновляемых источников энергии, заявил президент США Джо Байден.

Он пообещал гражданам налоговые льготы на покупку электромобилей и автомобилей на водородных топливных элементах, в том числе подержанных. Это позволит водителям экономить $80 в месяц, поскольку не придется платить за топливо на заправке.

«Предлагаются налоговые льготы для людей, которые покупают солнечные батареи, тепловые насосы и энергосберегающие окна и двери, что позволит сэкономить в среднем $500 в год», — сказал Байден.

В начале марта цены на бензин на автозаправках в США преодолели исторический рекорд, галлон (3,785 л) подорожал до $4,17. Тогда же Вашингтон ввел запрет на импорт нефти и газа из России. Прежний рекорд составлял $4,11 и был установлен в июле 2008 года.

Американский лидер назвал скачок цен на топливо «подорожанием [президента России Владимира] Путина» и связал с военной операций на Украине. Хотя он и признал, что рост начался еще до событий на Украине.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова, комментируя слова Байдена, заявила: «Вы спросите, как Путин может повысить цены на бензин в США? <...> Косвенно и заранее подготовившись, он смог. План не был сложным, но требовал терпения: в 2020 году Москва признала победу Байдена на выборах, таким образом, обрекая США на различные страдания, в том числе и рост цен на бензин».