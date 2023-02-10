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Ученые нашли связь между количеством съеденной еды, старением и смертью

Ученые заявили о замедлении старения у сокративших калорийность питания
У добровольцев, которым в ходе исследования на четверть снизили калорийность рациона, старение замедлилось на 2-3%, утверждают ученые

Снижение калорийности употребляемой пищи на 25% может замедлить темпы старения и привести к значительному сокращению риска смертности, следует из нового исследования Колумбийского университета, пишет Bloomberg.

В рамках исследования одну группу людей в течение двух лет кормили низкокалорийной пищей, в то время как вторая придерживалась своего обычного рациона. До и после у всех добровольцев изучили уровень биомаркеров в ДНК, которые с возрастом меняются.

Результаты показали, что у людей из первой группы темпы старения замедлились на 2-3%, что, согласно более ранним исследованиям, приравнивается к снижению риска смертности на 10-15%.

Столь длительное ограничение калорийности в рационе нецелесообразно для большей части населения, но результаты важны, поскольку доказывают возможность замедления старения, отметил научный сотрудник центра старения Батлера при Колумбийском университете и один из ведущих авторов исследования Кален Райан.

Исследовательская команда продолжает следить за участниками эксперимента, чтобы выяснить, может ли достигнутый первой группой результат оказать долгосрочное воздействие на процесс старения.

Осенью исследование Стэнфордского и Гонконгского университетов, а также компании Deep Longevity (занимается алгоритмами долголетия) показало, что старение у людей, испытывающих негативные чувства из-за депрессии и одиночества, происходит быстрее, чем у курильщиков. В эксперименте приняли участие 5 тыс. человек и на основе полученных данных (оценивались многие показатели: давление, индекс массы тела, уровень холестирина и глюкозы) сделали вывод, что ощущение несчастья добавляют к биологическому возрасту 1,5 года.

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