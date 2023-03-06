Эксперты заявили, что Европа обезболивает энергопроблемы вместо лечения

Эксперты назвали понятным стремление правительств ЕС облегчить негативные последствия от резкого роста цен на энергоносители для домашних хозяйств и предприятий этой зимой, но сочли субсидии «неустойчивыми»

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Евросоюзу не следует тратить миллиарды на субсидии на потребление ископаемого топлива — вместо этого необходимо сосредоточиться на снижении спроса и переходе на возобновляемые источники энергии, заявили в разговоре с The Financial Times ведущие европейские промышленники.

«Что-то не так с тем, куда идут деньги <...> Мы тратим все наши деньги на краткосрочные обезболивающие вместо того, чтобы лечить нашу болезнь», — заявил глава европейского подразделения промышленной группы Schneider Electric Филипп Делорм.

По его словам, существует необходимость сократить зависимость от видов топлива с высоким содержанием углерода и устранить неэффективность в использовании энергии.

Председатель Titan Cement и вице-председатель Европейского круглого стола по промышленности Дмитрий Папалексопулос, в свою очередь, счел понятным стремление правительств облегчить негативные последствия от резкого роста цен на энергоносители для домашних хозяйств и предприятий этой зимой. Однако он назвал «неустойчивыми» эти субсидии.

«Основное внимание должно быть сосредоточено на ускорении перехода к возобновляемым источникам энергии», — добавил он.

По данным Международного энергетического агентства, глобальные субсидии на потребление ископаемого топлива в прошлом году составили более $1 трлн, что является рекордным показателем.

По оценкам экономического аналитического центра Bruegel, с сентября 2021 года страны ЕС выделили более €657 млрд на защиту потребителей от роста цен на энергоносители, при этом только на Германию приходится €265 млрд.

Автор отчета Bruegel Симона Тальяпьетра заявила, что все европейские правительства должны ориентироваться только на уязвимых потребителей и стимулировать их к переходу на экологически чистые технологии. «Это структурно поможет Европе выйти из этой ситуации в долгосрочной перспективе», — подчеркнула она.

С этим мнением согласился руководитель производства гиганта строительных материалов Saint-Gobain Бенуа д'Ирибарн. «Если бы мы могли потратить половину или треть этой суммы [субсидий] на ускорение перехода, это было бы намного лучше для Европы и ее промышленности. Если мы снизим спрос, мы также снизим стоимость энергии», — подчеркнул он.

Европа была на ранней стадии планирования перехода на возобновляемые источники энергии, но «слишком медленно внедрялась», добавил д'Ирибарн.

В конце февраля британский аналитический центра Ember передал, что к концу 2022 года страны Евросоюза впервые получили большую часть электрической энергии из возобновляемых источников, а не из газа.

Ветряные и солнечные электростанции сгенерировали в 2022 году 22% электроэнергии в ЕС, газовые — 20%. На угольных выработали 16% электричества.