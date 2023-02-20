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«Зеленая» ветряная энергетика в океане стала угрозой для китов

Bloomberg: «Зеленая» ветряная энергетика в Атлантическом океане стала угрозой для китов
Доказательств прямого влияния на жизнь китов из-за появления генераторов пока нет, но ученые предупредили, что последствия возможны. С декабря на побережье штата Нью-Джерси нашли около 20 мертвых китов
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

С декабря на атлантическое побережье США выбросило около двух десятков китов, некоторые экологические активисты предполагают, что животные погибли из-за развития на морском шельфе ветроэнергетических проектов, пишет Bloomberg.

Большинство мертвых китов обнаружили в штате Нью-Джерси. В январе коалиция мэров прибрежных городов штата, а также группа природоохранных организаций направили в Вашингтон два письма с требованием прекратить разработку шельфа у берегов штата.

Власти и отраслевые компании отрицают, что ветрогенераторы могут как-либо повлиять на жизнь китов. «Группы, выступающие против развития чистой энергетики, распространяют дезинформацию», — сказал главный специалист по защите интересов Американской ассоциации чистой энергетики Джей Си Сэндберг. Представитель губернатора Нью-Джерси Фил Мерфи заявил агентству, что штат продолжит добиваться своих целей в области ветроэнергетики на шельфе.

Доказательств прямого негативного влияния установок на китов нет, однако «изменение среды», которое следует ввиду их появления, может привести к последствиям для животных, предупредил исследователь из Северо-Восточного научного центра рыболовства Шон Хейс. Национальное управление океанических и атмосферных исследований отмечает, что «необычные» случаи гибели китов фиксировались еще с 2016 года, то есть до начала развития морской ветроэнергетики.

На сайте штата Нью-Джерси говорится, что одна из целей прибрежных ветроэнергетических проектов — это преодоление неблагоприятных последствий изменений климата путем сокращения выбросов от использования ископаемого топлива.

Штат планирует реализовать четыре проекта — Ocean Wind 1 (на 1100 МВт), Ocean Wind 2 (1148 МВт), Empire Wind (816 МВт) и Atlantic Shores (1500 МВт). В рамках проектов в океане в аренду выделяются участки на шельфе на расстоянии 10–20 миль (16–32 км) от берега, где будут устанавливаться генераторы. Работы по реализации проектов Ocean Wind 1 и Empire Wind по плану должны были начаться в текущем году. Выработка энергии ветряками станет возможной не ранее чем в 2024 году (в рамках Ocean Wind 1), остальные проекты планируют завершить к 2028 году.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
киты ветроэнергетика США
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