Суд ЕС подтвердил право немецкой таможни забирать автомобили россиян

Сюжет
Война санкций
Суд ЕС принял решение по претензиям российского гражданина, у которого таможня Германии в 2023 году изъяла купленный в России легковой автомобиль. Суд подтвердил, что такой ввоз является нарушением санкционного режима
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Суд общей юрисдикции Евросоюза (General court) вынес решение по запросу суда города Дюссельдорф (Германия) по иску российского гражданина, у которого местная таможня изъяла приобретенный в России легковой автомобиль, зарегистрированный в России на его имя. Проживающий в Дюссельдорфе гражданин «JG» в 2023 году купил в России подержанный автомобиль, который затем перевез с территории Польши в Германию без номерных знаков на трейлере.

Летом 2023 года стало известно о целом ряде случаев, когда немецкая таможня на границе изымала личные автомобили въезжающих россиян. Таможенники ссылались на ст. 3i Регламента Евросоюза 833/2014, определяющего эмбарго в отношении России, а именно запрет на ввоз в страны ЕС товаров, которые «генерируют существенные доходы для России», по перечню в приложении XXI (в него входят пассажирские автомобили, ноутбуки, мобильные телефоны, обувь, косметика и т. д.).

Таможня Германии раскрыла основания для ареста личных автомобилей россиян
Политика
Фото:Lennart Preiss / Getty Images

Суд ЕС, интерпретируя по просьбе немецкого суда ст. 3i, определил, во-первых, что ввоз любых товаров из России, входящих в перечень XXI, нарушает импортное эмбарго, и для этого нет необходимости проверять, генерирует ли конкретная операция «существенную выручку» для России. Во-вторых, суд постановил, что к данной ситуации российского заявителя неприменимо исключение, которое Совет Евросоюза ввел в декабре 2023 года, разрешив «регистрацию» автомобилей, ввезенных из России, которые на 19 декабря 2023 года уже находились на территории ЕС. Суд пояснил, что такая регистрация допускается только в отношении автомобилей, ввезенных в ЕС без нарушения эмбарго. 

В декабре 2023 года Совет ЕС внес поправки в ст. 3i, добавив в нее, что компетентные органы страны ЕС могут разрешить ввоз из России товаров из перечня XXI, если они предназначены исключительно для личного пользования физических лиц (российских или нероссийских), приезжающих в ЕС, и не предназначены для продажи. Кроме того, Совет ЕС указал, что эмбарго не мешает «регистрировать в стране ЕС автомобили, уже находящиеся на территории ЕС по состоянию на 19 декабря 2023 года».

ЕС смягчил ограничения на ввоз вещей россиян и автомобилей с дипномерами
Политика
Фото:Таня Терехина / Shutterstock

Из сочетания ответов суда ЕС следует, что ввоз автомобиля гражданином «JG» был осуществлен в нарушение санкций, а, следовательно, такой автомобиль не может быть зарегистрирован в Германии. 

Ранее адвокаты сообщали, что в ряде случаев пострадавшим от изъятий россиянам удалось через немецкий суд добиться освобождения своих автомобилей. 

Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
таможня Германия суд ЕС санкции ЕС
