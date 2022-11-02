В России в 200 раз выросло производство зонтов и детских молочных смесей

Два квартала подряд объем промышленного производства в России снижается, отчитывался Росстат. РБК посмотрел, выпуск каких товаров просел больше всего, а каких, наоборот, резко вырос на фоне санкций и импортозамещения

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

За период с января по сентябрь 2022 года выпуск российской промышленности вырос на 0,4% к тому же периоду предыдущего года, однако последние два квартала промпроизводство сокращается (в частности, в третьем квартале оно снизилось на 1,3% в годовом выражении, сообщал Росстат в конце октября). Минэкономразвития прогнозирует, что по итогам текущего года промышленность сократится на 1,8%, а в 2023 году — еще на 1,3%.

По одним промышленным отраслям — например, самолетостроение, вагоностроение — ударили западные санкции (иностранные производители ушли с российского рынка или перестали поставлять в страну критически важные компоненты). В других отраслях более активно идут процессы импортозамещения (например, фармацевтика).

РБК проанализировал динамику производства основных видов продукции в физическом выражении за январь—сентябрь в наиболее дробном представлении, которое раскрывает Росстат (мониторит более 2 тыс. наименований). За этот период к тому же периоду 2021 года сократился выпуск более 900 товаров.

Лидеры падения

Сильнее всего снизилось производство технического желатина (используется, в частности, в переплетно-брошюровочном производстве): исходя из данных Росстата, его полностью перестали выпускать в 2022 году. В лидерах по снижению выпуска также оказалось много видов продукции химической промышленности: например, производство эфиров фосфорной кислоты (используются при создании специальных химических добавок для обработки в промышленности; в бытовых и чистящих средствах) снизилось в 16 раз к прошлогоднему уровню, а выпуск чернил для письма и рисования — в 13 раз.

Резкое снижение производства продемонстрировали применяемые в медицине фотокамеры с моментальным получением готового снимка. Но это буквально штучный товар: если в январе—сентябре прошлого года в России произвели 122 такие камеры, то в аналогичном периоде 2022 года — лишь одну.

Сильно сократился и выпуск некоторых товаров повседневного спроса. Например, производство отечественных сосок для детей снизилось в 118 раз, растительных масел с растительными добавками — в 82 раза, сотовых телефонов — в 17 раз, писчей и тетрадной бумаги — в 13 раз.

В лидерах по сжатию производства закономерно оказалась и продукция транспортного машиностроения, которая является одной из наиболее пострадавших от санкций. Так, если за девять месяцев 2021 года в России собрали 15 самолетов массой более 15 т, то в 2022 году — только один. В 12 раз в штуках упал выпуск промышленных электровозов и в десять раз — крытых грузовых вагонов.

Данные Росстата в целом соотносятся с прогнозами ведущих экономистов: еще в марте эксперты ЦМАКП перечисляли отрасли, которые сильнее всего пострадают от санкций. Наибольший вред они ожидали в фармацевтической отрасли, сферах химических веществ и продуктов, а также производства самолетов, кораблей, железнодорожных локомотивов. Впрочем, в производстве лекарственных препаратов сейчас наблюдается уверенный рост: в сентябре выпуск в этом секторе увеличился почти на 12% в годовом выражении. Банк России в сентябрьском докладе «Региональная экономика» сообщал, что фактором роста для отрасли в условиях санкций становится импортозамещение; в частности, фармацевтическим предприятиям Центральной России удалось увеличить производство благодаря успешной перенастройке цепочек поставки сырья и комплектующих.

Лидеры роста

В то же время рост производства показали более 1 тыс. видов продукции, следует из данных Росстата. Некоторые виды — например, сахар-рафинад из тростника — в 2021 году не производились в России, а в 2022 году начали выпускаться, отчиталось ведомство.

В России сахар традиционно производят из сахарной свеклы. В 2017 году Россия перестала импортировать тростниковый сахар-сырец, его переработка прекратилась. Однако в 2022 году Россия снова начала завозить сахар-сырец после решения Совета Евразийской экономической комиссии выделить странам ЕАЭС квоту на беспошлинный ввоз этого продукта.

Значительно увеличился выпуск отечественных зонтов (в 223 раза) и ряда товаров для детей — в частности, молочных смесей (рост в 216 раз), колясок (в 12 раз), спортивной обуви (в девять раз). Кроме того, Росстат зафиксировал позитивную динамику производства коньков для катания (рост в 34 раза), пылесосов (в 13 раз) и фортепиано и пианино (в десять раз).

РБК не учитывал динамику производства продукции, объемы которой пренебрежимо малы. Статистика промпроизводства Росстата ранее вызывала вопросы у экспертов, которые ссылались на низкое качество первичных данных (статистика строится на отчетности, которую сдают в Росстат предприятия).