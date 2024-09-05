Губернатор Магадана рассказал о бизнесе в «зоне неизведанного»

В «зоне неизведанного» от «капитанов» бизнеса и их решений зависит много, считает губернатор Магадана Сергей Носов. В регионе среди проблем, связанных с высокими ставками, он назвал «уход бизнеса в тень»

Интервью Сергея Носова для РБК (Видео: Телеканал РБК)

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Российский бизнес живет в условиях высоких ставок из-за перегрева экономики, такое произошло впервые, поэтому ситуацию можно назвать «зоной неизведанного», считает губернатор Магадана Сергей Носов. Об этом он сказал в интервью телеканалу РБК.

«Фактически мы живем в высоких ставках в течение года. <...> Мы сегодня больших проблем не видим, кроме одного: начинается уход в тень. Это первое движение бизнеса, когда ему тяжело, когда ему сложно. Это есть и в торговле, наблюдаем сегодня, традиционно это касается зарплат. Вот сейчас только что обсуждали ситуацию в добыче ископаемых небольшими компаниями», — рассказал Носов.

По мнению губернатора, мы «находимся в зоне, которую еще не проходили, в зоне неизведанного». Такой ситуации, что причиной высоких ставок является перегрев экономики, по его словам, не было ни разу.

«В зоне неизвестности от грамотности решений капитанов индустрии и бизнеса зависит очень много», — заключил Носов.

Ранее аналитики Банка России увидели предпосылки для постепенного уменьшения перегрева в экономике и перехода к более умеренным, но устойчивым темпам роста. В качестве одного из ключевых индикаторов начала охлаждения экономики они назвали замедление потребления домохозяйств и снижение темпов роста розничного кредитования. Глава «Сбера» Герман Греф отмечал, что, хотя пик перегрева и пройден, говорить о его завершении рано.