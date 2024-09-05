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ВЭФ-2024 ,  
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Путин заявил о нехватке энергии для строительства на Дальнем Востоке

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ВЭФ-2024
Из-за нехватки электроэнергии на Дальнем Востоке сдерживается строительство промышленных объектов и инфраструктуры, заявил Путин. В прошлом году потребление в регионе выросло на 3,5%, а в целом по России — на 1,4%
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Объем энергопотребления на Дальнем Востоке растет, и некоторые населенные пункты, районы и крупные инвесторы сталкиваются с нехваткой электроэнергии, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Из-за этого, по его словам, сдерживается строительство крупных промышленных объектов, а также инфраструктуры. РБК ведет прямую трансляцию с форума.

Путин поручил правительству вместе с крупнейшими энергокомпаниями и деловыми кругами подготовить долгосрочную программу развития энергетических мощностей на Дальнем Востоке.

В рамках этой программы, по словам президента, предстоит ликвидировать прогнозный дефицит электроэнергии в регионе, в первую очередь, за счет ввода в эксплуатацию новых объектов генерации. Сейчас объем энергопотребления на Дальнем Востоке составляет 69 млрд кВт·ч в год, а к концу десятилетия вырастет до 96 млрд кВт·ч, отметил он. Накануне Путин говорил, что за 2023 год потребление электроэнергии выросло на Дальнем Востоке на 3,5%, а в целом по России — на 1,4%.

Президент также поручил подумать о строительстве в регионе атомных электростанций. 4 сентября он обсудил этот вопрос на совещании по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа. В «Росатоме» отмечали, что возможность строительства рассматривается в Хабаровском крае и в Приморье.

Вице-премьер Юрий Трутнев говорил в июне, что рост объема строительных работ на Дальнем Востоке превышает среднероссийский в два раза, в 2023 году в регионе ввели в эксплуатацию 157 новых предприятий. По данным сервиса аналитики «ДОМ.РФ», в 2023 году в ДФО в эксплуатацию ввели 4,48 млн кв. м жилья, это на 26% больше, чем в 2022 году. В России ввели 110,4 млн кв. м, рост составил всего 8%.

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Владимир Путин Восточный экономический форум электроэнергия АЭС
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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