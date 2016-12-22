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Экономисты спрогнозировали укрепление доллара до 82 руб.
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Экономисты спрогнозировали укрепление доллара до 82 руб.
Экономика, 20:12
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Экономисты спрогнозировали укрепление доллара до 82 руб.
Ужесточение санкций США может отправить российскую экономику в рецессию, укрепить доллар до 82 руб. и спровоцировать дополнительный отток капитала, прогнозирует «Ренессанс Капитал». Но это маловероятный сценарий
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Перспектива рецессии

Распространение американских санкций на российский суверенный долг спровоцирует в стране рецессию в 2019 году, в результате которой ВВП сократится на 1,1%, а доллар укрепится до 81,5 руб., следует из жесткого сценария макроэкономического прогноза «Ренессанс Капитала», предполагающего цену на нефть в $60 за баррель. Обзор, поступивший в РБК, подготовлен экономистами «Ренессанс Капитал» Олегом Кузьминым и Чарльзом Робертсоном. Впрочем, эксперты оговариваются, что ограничения в отношении госдолга они считают маловероятными.

За отправную точку своих расчетов экономисты взяли среднегодовую оценку (26%) доли иностранных держателей ОФЗ и оценку доли зарубежного владения российскими акциями (50% от 5 трлн руб.). Именно обусловленное санкциями бегство зарубежных инвесторов эксперты считают главным источником возможных негативных тенденций. Даже если санкции распространятся лишь на новый госдолг, старый будут продавать, сказал РБК Кузьмин. «Выход из ОФЗ спровоцирует выход из российских акций и усилит отток капитала, — отметил экономист. — В результате рубль слабеет, инфляция ускоряется, снижаются реальные заработные платы и доходы населения, повышаются ключевые ставки, ужесточая денежно-кредитные условия для бизнеса, и повышается общая неопределенность».

Санкционные риски

В апреле США ввели против России новые ограничения. В санкционный список были добавлены 24 человека, в том числе семь российских «олигархов» и более десятка чиновников, и 14 компаний, в том числе UC Rusal и группа En+ Олега Дерипаски. В середине августе санкционные риски выросли, после того как конгресс США опубликовал законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), запрещающий транзакции с новым суверенным долгом, к которому отнесены и долги семи российских госбанков. Документ, представляющий собой самый жесткий вариант финансовых ограничений из ранее предлагавшихся, может быть принят уже осенью, допускают эксперты. Кроме того, в конце августа вступили в силу санкции Госдепа, связанные с «делом Скрипалей», предполагающие прекращение оказания иностранной помощи, поставок вооружений и финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрет экспорта в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности США.

Если доля иностранцев в ОФЗ сократится до 10%, а в российских акциях — до 20%, то при жестком сценарии и цене на нефть в $60 за баррель дополнительный отток капитала составит $71 млрд, или 5,8 трлн руб., пишут аналитики: 1,2 трлн руб. — из ОФЗ, 1,5 трлн руб. — из акций и 3,1 трлн рублей при повышении уровня долларизации экономики, считают экономисты. Инфляция в таком случае в следующем году достигнет 8,6%, а ключевая ставка к концу 2019 года достигнет 15%. Пока инфляция хоть и ускоряется, но все равно находится ниже таргета ЦБ в 4% (в июле рост цен составил 3,1%). Она превысит цель в следующем году в связи с повышением НДС, прогнозировали власти и аналитики.

Эксперты также рассматривают более мягкий сценарий расширения санкций, при котором рубль ослабеет до 74,2 руб. за доллар., а дополнительный отток капитала составит $43 млрд, или 3,2 трлн руб.: 600 млрд руб. — из ОФЗ, 675 млрд руб. — из акций и 1,9 трлн руб. при повышении уровня долларизации экономики, следует из прогноза.

Базовый сценарий

Базовый сценарий банка предполагает, что санкционный режим останется примерно тем же, что и сейчас, а цена на нефть составит те же $60. По прогнозу экономистов, рост экономики в этом случае составит 1,9% в 2018 году (против 2% в предыдущем прогнозе, который просчитывался еще до повышения НДС и пенсионного возраста), в 2019 году он замедлится до 1,4%. Ускорение инфляции до 5,2% в результате повышения НДС и более жесткая кредитная политика будут способствовать замедлению потребительского и инвестиционного спроса в 2019 году до 2,6% и 2,7% соответственно (против 3,8% и 3,3% соответственно в 2018 году).

В 2019 году при цене на нефть в $60 за баррель доллар укрепится до 67 руб., считают эксперты. Если цена на нефть не изменится и составит $70 за баррель, средний курс доллар составит 65 руб.

Прогноз Минэкономразвития

В среду, 5 сентября, Минэкономразвития незначительно повысило среднегодовой курс доллара на 2018 год с 60,8 руб. до 61,7 руб. на фоне ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, ухода инвесторов с развивающихся рынков, усиления внешнеторговых ограничений и перспектив новых американских санкций. Прогноз на 2019 год — 63,9 руб. (было 63,2 руб.). Одновременно ведомство резко повысило прогноз по оттоку капитала на 2018 год с $18 млрд до $41 млрд. Прогноз экономического роста на 2018 и 2019 годы снижен на 0,1 п.п. — до 1,8% и 1,3% соответственно.

В четверг, 30 августа, рецессию российской экономики в результате санкций против суверенного долга в своем прогнозе допустил и главный экономист БКС Владимир Тихомиров. По его мнению, замедление динамики оборота розничной торговли и инвестиций по мере раскручивания инфляции, ослабления рубля и удорожания кредитов приведет к сокращению ВВП на 0,3% в 2019 году. Средний курс доллара в 2019 году составит 76,8 руб., стоимость Brent — $73,9 за баррель, следует из негативного прогноза БКС. Согласно базовому прогнозу экономиста, рост ВВП в 2019 году составит 2%, средний курс доллара — 61,6 руб., а стоимость Brent — $73,9 за баррель.

В середине августа старший экономист Danske Bank Владимир Миклашевский спрогнозировал укрепление доллара до 75,1 руб. в течение 12 месяцев в условиях геополитических рисков. Законопроект «о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), предполагающий распространение санкций на российских госдолг, может быть принят в преддверии ноябрьских промежуточных выборов в США, считает Миклашевский.

Автор: Олег Макаров.
Теги: рубль , курс доллара , курс рубля , Ренессанс Капитал , ВВП
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