Минфин закупит у ЦБ валюту в рекордном размере

Минфин в сентябре вновь увеличит объемы закупок иностранной валюты по бюджетному правилу до 427 млрд руб. Но операции будут проводиться не на открытом рынке

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В период с 7 сентября по 4 октября Минфин увеличит закупки валюты до 426,9 млрд руб., сообщила пресс-служба ведомства. Таким образом, объем операций вновь побьет рекорд с начала работы бюджетного правила в феврале 2017 года. Прошлый максимум был установлен в июле и составил 383 млрд руб.

Сумма в 427 млрд руб. сформировалась из-за получения сверхдоходов от продажи нефти в размере 391,4 млрд руб. (под ними понимаются доходы от нефти дороже $40 за баррель), а также с учетом доходов в размере 35,4 млрд руб., которые Минфин получил сверх прогноза на август. Ежедневный объем закупок с 7 сентября по 4 октября составит 21,3 млрд руб.

При этом, как напоминает Минфин, закупки валюты до конца сентября будут проводиться не на внутреннем валютным рынке. Такое решение в конце августа принял Центробанк, который выступает агентом Минфина в механизме закупок валюты. Чтобы снизить волатильность финансовых рынков (за несколько дней до этого рубль ослабел на фоне новостей о санкциях США, а закупки валюты оказывали на него дополнительное давление), ЦБ решил не закупать валюту на открытом рынке до конца сентября.

В бюджетном правиле не говорится, где Минфин должен закупать валюту (сказано только, что «Федеральное казначейство осуществляет покупку (продажу) иностранной валюты»). Таким образом, она может быть приобретена как на внутреннем рынке, так и непосредственно у ЦБ.

«Банк России будет принимать решение о возобновлении покупки иностранной валюты на открытом рынке с учетом фактической обстановки на финансовых рынках, которая будет наблюдаться в течение сентября 2018 года», — уточнил в среду Минфин.