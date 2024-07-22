Роспотребнадзор начал расследование после отравления 35 детей в Кузбассе

Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей в Кузбассе

Роспотребнадзор начал санитарно-эпидемиологическое расследование после отравления более 30 детей в лагере в Кемеровской области. Об этом сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

По данным ведомства, зарегистрировано уже 35 случаев острой кишечной инфекции среди детей в лагере «Магистраль». Причиной заболевания, по предварительной информации, стала норовирусная инфекция.

«Сотрудниками Роспотребнадзора проводятся противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия. Отобраны смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, пробы воды. Проводятся лабораторные исследования», — говорится в сообщении.

Также ведомство собирается приостановить работу лагеря.

Ранее число детей, попавших с признаками кишечной инфекции в больницы, составляло 25. Пострадали дети в возрасте от 10 до 12 лет.

Следственный комитет в связи с произошедшим возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса.