Медведеву предложили меры по стимулированию бизнеса не увольнять пожилых

Бизнес предложил премьер-министру снизить ставку взносов в Пенсионный фонд за работающих пенсионеров и засчитывать часть расходов на добровольное медстрахование в тариф ОМС, рассказал РБК глава «Деловой России» Алексей Репик

Алексей Репик (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Бизнес предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву рассмотреть возможность снижения ставки страховых взносов в Пенсионный фонд за работающих пенсионеров. Об этом после совещания по развитию экономики и социальной сферы с участием вице-премьеров и представителей бизнес-объединений рассказал РБК президент «Деловой России» Алексей Репик.

«На фоне роста продолжительности жизни, дефицита кадров, который вызван демографическим провалом 1990-х, повышение пенсионного возраста вполне логично, здесь мы логику поддерживаем. Однако действительно [есть] факт, что работодатели не всегда охотно берут на работу людей предпенсионного возраста», — сказал Репик.

«В этом контексте бизнес предлагает максимально подумать над стимулированием занятости в этом сегменте через, например, сокращение пенсионных взносов для работающих пенсионеров, чтобы для работодателей было более логично сохранять на работе данные категории граждан», — сообщил глава «Деловой России». По его словам, это предложение поддержали и другие бизнес-объединения. РБК направил запрос в Минтруд с просьбой предоставить позицию ведомства относительно такой меры.

Ранее правительство предложило на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС) в размере 22% с предельной величиной базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины. В настоящее время постоянный тариф формально составляет 26%, но на деле власти используют льготную ставку 22% и все время ее продлевают.

Кроме того, на совещании у председателя правительства рассматривалась возможность засчитывать часть затрат бизнеса на добровольное медицинское страхование сотрудников старших возрастов в тариф ОМС. «Самое главное, почему бизнес часто предпочитает 30-летнего сотрудника 60-летнему, — это, конечно, не компетенции, потому что у 60-летнего они выше, у него больше опыт, — а именно здоровье», — отметил Репик. По его мнению, такая мера, как и льгота по размеру взносов, «будет сильно стимулировать работодателей сохранять у себя в коллективе лиц уже старшего возраста». РБК направил запрос в Минздрав.

Это предложение может привести к существенному недофинансированию Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), полагает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. «Работодатели и так вносят в ФОМС только одну треть от его бюджета, остальные две трети, за пенсионеров и за безработных, вносят регионы. И если за будущих пожилых людей, которые не будут выходить на пенсию в привычный нам возраст, не будут платить регионы, а работодатели будут платить меньше — ФОМС может потерять в деньгах», — объяснила она.

Сам Медведев, открывая совещание во вторник, подчеркнул: «Возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения, дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена». «Нам очень важно не потерять ни одного профессионала и приложить все усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте не было проблем при приеме на работу», — заявил он.

Помимо предложений бизнеса правительство будет рассматривать и другие меры поддержки занятости пенсионеров. Медведев, в частности, напомнил на совещании о программах переобучения пенсионеров.

Кроме того, ​Минтруд ранее разработал проект закона, предполагающий увеличение размера пособия по безработице до уровня прожиточного минимума за счет уменьшения сроков и изменения условий выплат. Таким образом, в случае реализации законопроекта максимальный размер пособия может превысить 11 тыс. руб., а минимальный — 3,3 тыс.

О повышении пенсионного возраста Медведев объявил в середине июня. С 2019 года возраст выхода на пенсию будет увеличиваться и достигнет 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году. Переходный период пенсионной реформы продлится десять лет для мужчин и 16 лет для женщин (он затронет мужчин 1959 года и младше и женщин 1964 года и младше). По расчетам властей, пенсии для нынешних пенсионеров будут расти на 1 тыс. руб. в год благодаря пенсионной реформе.