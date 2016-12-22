«Жизнь заставила»: как люди начинают бизнес после 50 лет

Олег Загвоздкин

Ближе к телу

Олег Загвоздкин, 55 лет, бренд «Данила — русские косоворотки»

В молодости Олег Загвоздкин объездил моряком полмира — был в Европе, Китае, Японии, Сингапуре и других странах. Еще тогда он заметил, что национальная одежда играет большую роль в жизни многих народов. «В арабских странах, Шотландии, Германии люди надевают национальные наряды в знаковые для них моменты. А россияне, к сожалению, почти утратили эту традицию», — говорит он. В начале 1990-х годов Загвоздкин вернулся на сушу, обзавелся во Владивостоке семьей и открыл производство мебели, а через два года переехал на родину, в Екатеринбург.

Там Загвоздкин занялся общественно-политической работой: возглавлял Свердловское отделение движения Сергея Кириенко «Новая сила» (входило в коалицию «Союза правых сил»), был начальником избирательного штаба партии, организовывал выборы в Екатеринбурге. Затем работал как политтехнолог и GR-специалист. «В какой-то момент я оглянулся и понял, что почти все знакомые бизнесом занимаются, деньги зарабатывают, а я что? — вспоминает Загвоздкин. — Решил, что пора найти дело по душе, которое будет приносить стабильный доход». Тогда-то и всплыла давняя идея возродить любовь к национальной русской одежде.

Он проштудировал книги, которые рассказывали о быте русских крестьян, и нашел подробное описание традиционной мужской рубахи — косоворотки. Оказалось, их уже шьют несколько кустарей на Урале. «Но я бы никогда не надел то, что они продавали, — уверяет предприниматель. — Я решил сделать косоворотку модной, современной — чтобы в ней не стыдно было выйти в люди».

В 2008 году Загвоздкин нашел в Екатеринбурге швейный цех, который шил мужские рубашки, и заказал первую партию косовороток из льна — около 150 штук. Чтобы привлечь внимание к новому товару, стал сам ходить по городу в косоворотке. «Очень много людей останавливались, спрашивали, что это, — я рассказывал. Удивлялись, хвалили», — вспоминает Загвоздкин.

Половину партии он отдал сувенирным магазинам, половину решил продать самостоятельно. Заказал у местных умельцев металлическую конструкцию — переносной прилавок, на котором можно раскладывать товар, — и поехал с косоворотками на выставку вооружения в Нижнем Тагиле. «Там много иностранцев, я им в глаза заглядываю, заманиваю — подходят, смотрят, но не покупают. И тогда меня осенило — а почему они должны носить мою национальную одежду, если у них своя есть?» Зато соотечественники покупали рубахи для походов в баню и стилизованных свадеб.

Предприниматель вернулся в Екатеринбург и встал со своим прилавком на главной пешеходной улице города. Тогда же придумал бренд «Данила — русские косоворотки», который зарегистрировал в Роспатенте. Косоворотки раскупали хорошо — в месяц продавалось 200–250 рубах по цене от 1 тыс. до 2,5 тыс. руб. Прибыль бизнесмена колебалась от 100 тыс. до 300 тыс. руб. в месяц.

Семь лет Загвоздкин занимался косоворотками параллельно с общественно-политической деятельностью, а в 2017 году решил полностью посвятить себя бизнесу. Он написал бизнес-план по развитию бренда и активно ищет инвесторов. «Торговать времени нет — у меня каждый день встречи с потенциальными партнерами, защиты проекта, — говорит предприниматель. — Рынок национальной одежды перспективен и пока что свободен, и я с помощью инвестиционной поддержки планирую занять весомую его часть». Средства на развитие он хочет привлечь с помощью краудфандинга — проект под названием «Своя рубаха ближе к телу» в ближайший месяц появится на платформе Boomstarter.

В планах предпринимателя — продавать франшизу «Данилы» в регионы. В пакет будут включены разборный прилавок, который можно перевозить в багажнике легкового автомобиля и устанавливать на ярмарках, вывеска и стартовый набор косовороток. «Я хочу привлечь молодых начинающих ребят и сверстников, которые смогут продвигать мой бренд по стране и сами зарабатывать на этом», — поясняет Олег Загвоздкин.