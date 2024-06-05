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ПМЭФ-2024 ,  
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В Минздраве оценили ущерб экономике от хронических заболеваний населения

В Минздраве оценили ежегодный ущерб от хронических заболеваний почти в 4% ВВП
Сюжет
ПМЭФ-2024
Ежегодно экономика России теряет 4% ВВП из-за хронических неифекционных заболеваний населения, заявил замглавы Минздрава. По его словам, решением этой проблемы могут быть профилактика и ответственное отношение работодателей
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Экономика России ежегодно теряет около 4% ВВП из-за хронических неинфекционных заболеваний, заявил замглавы Минздрава Евгений Камкин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на сессии «Здоровье работающих: новые векторы и решения». Трансляция велась на сайте ПМЭФ.

Камкин назвал одним из основных национальных приоритетов в сфере здравоохранения — увеличение ожидаемой продолжительности жизни. По его словам, для этого необходимо не только укреплять здоровье работающего населения, но и заниматься профилактикой развития заболеваний.

«Экономические потери только из-за хронических неинфекционных заболеваний могут составлять до 4% ВВП ежегодно», — отметил замглавы Минздрава. Он уточнил, что ущерб экономике — «сотни миллиардов» из-за того, что «люди из-за здоровья не могут эффективно работать и вносить свою пользу в достижение внутреннего валового продукта».

По его словам, достичь поставленную президентом России Владимиром Путиным цель по ожидаемой продолжительности жизни — 78 лет к 2030 году — не получится без профилактических мероприятий и ответственного отношения работодателей. «Только совместная работа позволит достичь амбициозной национальной цели», — сказал он. Камкин, в частности, отметил положительный эффект диспанзеризации, охват которой в 2024 году ожидается более 102 млн человек.

В России увеличилась желаемая продолжительность жизни
Общество
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Согласно предварительным данным Росстата по итогам 2022 года, ожидаемая продолжительность жизни увеличилась до 72,76 года. В ведомстве отмечали, что годовой прирост стал максимальным с начала 1990-х годов и составил 2,66 года. Позднее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил о росте показателя ожидаемой продолжительности жизни до 73,4 года. По его словам, в Ингушетии, Москве и Дагестане эта величина превысила 78 лет.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Минздрав продолжительность жизни экономика России ВВП
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