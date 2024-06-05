Текслер оценил последствия новой налоговой схемы для металлургов

По словам губернатора Челябинской области, активно инвестирующие компании смогут компенсировать потери от повышения налога на прибыль за счет инвествычета и «это будет самая идеальная система»

Алексей Текслер (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Предложенное Минфином повышение ставок налогов на прибыль организаций и добычу полезных ископаемых (НДПИ) сократит доходы промышленных компаний, однако такое сокращение не будет критичным. Об этом заявил в интервью РБК губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Но, по его словам, любой пересмотр правил налогообложения — это комплексный вопрос и важно понимать не только то, как изменятся ставки, но и куда и как будут направлены дополнительные средства, а также создание новых стимулов для налогоплательщиков.

«Если говорить про бизнес, это про то, что любые налоговые изменения в идеале должны иметь инвестиционный стимул», — сказал Текслер.

Губернатор Челябинской области, в которой сосредоточено много металлургических и других промышленных предприятий, оценил снижение их прибыли от пересмотра ставок налогов примерно в 6%.

«Но основная тема налоговых изменений для промышленности в другом: бессрочным становится механизм инвестиционного налогового вычета. Если активно инвестирующие компании смогут снижать налог на прибыль за счет инвествычета и таким образом компенсировать рост ставки, это будет самая идеальная система. Если будет сбалансирован вопрос инвестналогового вычета, то мы сможем дополнительно еще простимулировать активно инвестирующие компании. Это, наверное, сейчас основная история», — пояснил Текслер.

К тому, что дополнительно собранные с предприятий Челябинской области средства уйдут в федеральный бюджет, губернатор относится с пониманием: «Объективно говоря, мы же понимаем, какое сейчас время. И если говорить о том, как наиболее эффективно перераспределять налоги, то, наверное, самое оптимальное — это, конечно, через федеральный бюджет».