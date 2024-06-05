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ПМЭФ-2024 ,  
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Текслер оценил последствия новой налоговой схемы для металлургов

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Налоги для юридических лиц в 2024 году
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Эксклюзивы РБК
По словам губернатора Челябинской области, активно инвестирующие компании смогут компенсировать потери от повышения налога на прибыль за счет инвествычета и «это будет самая идеальная система»
Алексей Текслер
Алексей Текслер (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Предложенное Минфином повышение ставок налогов на прибыль организаций и добычу полезных ископаемых (НДПИ) сократит доходы промышленных компаний, однако такое сокращение не будет критичным. Об этом заявил в интервью РБК губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Но, по его словам, любой пересмотр правил налогообложения — это комплексный вопрос и важно понимать не только то, как изменятся ставки, но и куда и как будут направлены дополнительные средства, а также создание новых стимулов для налогоплательщиков.

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Алексей Текслер

«Если говорить про бизнес, это про то, что любые налоговые изменения в идеале должны иметь инвестиционный стимул», — сказал Текслер.

Губернатор Челябинской области, в которой сосредоточено много металлургических и других промышленных предприятий, оценил снижение их прибыли от пересмотра ставок налогов примерно в 6%.

«Но основная тема налоговых изменений для промышленности в другом: бессрочным становится механизм инвестиционного налогового вычета. Если активно инвестирующие компании смогут снижать налог на прибыль за счет инвествычета и таким образом компенсировать рост ставки, это будет самая идеальная система. Если будет сбалансирован вопрос инвестналогового вычета, то мы сможем дополнительно еще простимулировать активно инвестирующие компании. Это, наверное, сейчас основная история», — пояснил Текслер.

К тому, что дополнительно собранные с предприятий Челябинской области средства уйдут в федеральный бюджет, губернатор относится с пониманием: «Объективно говоря, мы же понимаем, какое сейчас время. И если говорить о том, как наиболее эффективно перераспределять налоги, то, наверное, самое оптимальное — это, конечно, через федеральный бюджет».

В конце мая Минфин обнародовал параметры изменений в налоговое законодательство, пакет поправок уже одобрен правительством и внесен в Госдуму. Среди основных предложений:

  • повышение на 5 п.п. ставки налога на прибыль организаций, с 20 до 25%;
  • дифференцированное повышение ставок НДПИ: для отрасли «добыча железа» — на 15%, для отрасли «производство минеральных удобрений» (апатитовые и фосфоритовые руды) — в два раза, для отрасли «производство минеральных удобрений» (калийные соли) — в 2,3 раза;
  • увеличение с двух до пяти числа ступеней ставки НДФЛ с повышением максимальной ставки налога на доходы физических лиц с 15 до 22%.
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Теги
Евгений Калюков Евгений Калюков, Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева
Алексей Текслер налог с прибыли налоги
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