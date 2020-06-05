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В Петербурге решили открыть автосалоны и промтоварные магазины

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Власти Петербурга с 8 июня начинают следующий этап ослабления карантинных мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса SARS-SoV-2. Информация об этом опубликована на сайте администрации города.

С понедельника в городе смогут открыться магазины площадью не более 400 кв. м с отдельным входом. В их число не входят объекты, расположенные в торгово-развлекательных комплексах. При этом примерочные зоны должны быть закрыты, а в зале на одного человека должно приходиться не менее 4 кв. м.

Откроются также офисы организаций-застройщиков, продающих недвижимость, посещение их тоже возможно только по предварительной записи.

Автосалоны могут начать работу, но только по предварительной записи. В торговом зале одновременно могут находиться не более десяти посетителей, тестовые поездки запрещены.

Для открытия перечисленных объектов необходимо соблюсти противоэпидемические предписания и сообщить в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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С 5 июня в городе разрешено посещать объекты религиозных организаций, которые были закрыты с 28 марта.

Для посещения храмов и мечетей верующие должны соблюдать ряд правил: использовать маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию (находиться на расстоянии не менее 1,5 м друг от друга); одновременно в храме может находиться не более одного человека на 4 кв. м; в храмах необходимо дезинфицировать контактные поверхности, использовать оборудование по обеззараживанию воздуха и регулярно проветривать помещения; при входе нужно обрабатывать руки антисептиком.

Лицам пожилого возраста (старше 65 лет) и людям с хроническими заболеваниями власти Петербурга рекомендовали по-прежнему не посещать храмы.

Автор: Владислав Гордеев
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