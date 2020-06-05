В Петербурге решили открыть автосалоны и промтоварные магазины

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Власти Петербурга с 8 июня начинают следующий этап ослабления карантинных мер, принятых для борьбы с распространением коронавируса SARS-SoV-2. Информация об этом опубликована на сайте администрации города.

С понедельника в городе смогут открыться магазины площадью не более 400 кв. м с отдельным входом. В их число не входят объекты, расположенные в торгово-развлекательных комплексах. При этом примерочные зоны должны быть закрыты, а в зале на одного человека должно приходиться не менее 4 кв. м.

Откроются также офисы организаций-застройщиков, продающих недвижимость, посещение их тоже возможно только по предварительной записи.

Автосалоны могут начать работу, но только по предварительной записи. В торговом зале одновременно могут находиться не более десяти посетителей, тестовые поездки запрещены.

Для открытия перечисленных объектов необходимо соблюсти противоэпидемические предписания и сообщить в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.