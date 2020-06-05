Росстат нашел только одну востребованную в апреле услугу

Из всего набора услуг, которыми пользовались россияне во время самоизоляции в апреле, рост по сравнению с прошлым годом показал только прокат. Причем большая его часть пришлась на прокат автомобилей

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В апреле, когда в стране были введены самые жесткие карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса, россияне сократили потребление почти всех видов услуг. Однако одна сфера показал значительный рост по сравнению с прошлым годом — платный прокат. К таким выводам пришли составители сборника «Социально-экономическое положение России. Январь—апрель 2020 года», который выпустил Росстат.

Выручка компаний проката в апреле составила 1,1 млрд руб., что на 26,5% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Хотя по сравнению с мартом 2020 года в апреле услуги проката показали снижение на 55,2%, за четыре месяца 2020 года выручка по этому типу услуг превысила аналогичный период прошлого года на 88,4%.

Большая часть роста в секторе услуг проката пришлась на Москву — 89,9%, или 997,6 млн руб. выручки, по сравнению с апрелем 2019 года она выросла более чем в два раза. Причем 80% доходов дал прокат автомобилей. Второе место по выручке от услуг проката занял Краснодарский край — 18,3 млн руб., или плюс 88,2% к апрелю 2019 года. Третье место у Воронежской области — 13,2 млн руб. Выручка от услуг проката, превышающая 100 тыс. руб., зафиксирована в 40 регионах России, в 24 регионах выручка от услуг проката сравнима с нулевой.

Еще несколько видов услуг показали наименьшее среди других снижение выручки. Потребление телекоммуникационных услуг выросло по сравнению с мартом 2020 года на 2,7%, но по сравнению с апрелем 2019 года упало на 4%. Доходы в этом секторе поддержал просмотр фильмов, сериалов и другого мультимедийного контента во время самоизоляции.