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Росстат нашел только одну востребованную в апреле услугу

Из всего набора услуг, которыми пользовались россияне во время самоизоляции в апреле, рост по сравнению с прошлым годом показал только прокат. Причем большая его часть пришлась на прокат автомобилей
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В апреле, когда в стране были введены самые жесткие карантинные меры в связи с эпидемией коронавируса, россияне сократили потребление почти всех видов услуг. Однако одна сфера показал значительный рост по сравнению с прошлым годом — платный прокат. К таким выводам пришли составители сборника «Социально-экономическое положение России. Январь—апрель 2020 года», который выпустил Росстат.

Выручка компаний проката в апреле составила 1,1 млрд руб., что на 26,5% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Хотя по сравнению с мартом 2020 года в апреле услуги проката показали снижение на 55,2%, за четыре месяца 2020 года выручка по этому типу услуг превысила аналогичный период прошлого года на 88,4%.

Большая часть роста в секторе услуг проката пришлась на Москву — 89,9%, или 997,6 млн руб. выручки, по сравнению с апрелем 2019 года она выросла более чем в два раза. Причем 80% доходов дал прокат автомобилей. Второе место по выручке от услуг проката занял Краснодарский край — 18,3 млн руб., или плюс 88,2% к апрелю 2019 года. Третье место у Воронежской области — 13,2 млн руб. Выручка от услуг проката, превышающая 100 тыс. руб., зафиксирована в 40 регионах России, в 24 регионах выручка от услуг проката сравнима с нулевой.

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Экономика
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Еще несколько видов услуг показали наименьшее среди других снижение выручки. Потребление телекоммуникационных услуг выросло по сравнению с мартом 2020 года на 2,7%, но по сравнению с апрелем 2019 года упало на 4%. Доходы в этом секторе поддержал просмотр фильмов, сериалов и другого мультимедийного контента во время самоизоляции.

Объем услуг, предоставляемых пожилым гражданам и инвалидам, снизился на 3,5% к апрелю 2019 года и на 6% к марту 2020 года. Небольшое снижение показали также услуги ЖКХ, почтовые и курьерские услуги.

В сфере ритуальных услуг снижение к апрелю 2019 года составило 12,4%, общая выручка составила 4,98 млрд руб. Выручка автомастерских и станций техобслуживания сократилась вдвое — на 54,7% к апрелю 2019 года и на 53,3% к марту 2020 года. Объемы оказанных транспортных услуг сократились на 64,9% к апрелю 2019 года и на 53,1% к марту 2020 года.

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Фото: Ben Birchall / PA Images / ТАСС

В середине апреля данные о работе малого и среднего бизнеса предоставила компания — оператор онлайн-касс «Эвотор», которая проанализировала данные с 620 тыс. устройств по всей России. По ее данным, за две недели самоизоляции рост показали бизнесы, связанные с продажей автотоваров, стройматериалов, инструментов, товаров для дачи и садоводства, а также салоны связи.

В секторе услуг «оживающими» были названы автосервисы, шиномонтажные мастерские и предприятия в сфере ЖКХ. Наибольший рост показали шиномонтажи, выручка которых на второй неделе карантина достигла 95% от их дохода в начале марта, а также предприятия ЖКХ, которым удалось поднять доходы до отметки 85% от времени до введения карантина, сообщала тогда компания.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Росстат, статистика, услуги
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