Эксперты зафиксировали снижение тревожности у российских потребителей

Уровень тревожности среди потребителей в России уменьшился по сравнению с апрелем, однако остается довольно высоким. Продажи 90% товаров и услуг все еще не вышли в зону роста

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Эксперты зафиксировали уменьшение уровня тревожности среди российских потребителей: он по-прежнему высок, однако уже с апреля наблюдается тенденция к развороту тренда. Об этом свидетельствуют результаты исследования BCG (ранее была известна как Boston Consulting Group) и холдинга «Ромир», с которыми ознакомился РБК.

По сравнению с апрелем на 18 п. п. снизилось количество респондентов, которые считают, что худшее еще впереди: месяц назад таких было 65%, в мае — 47%. Мнение о том, что мир находится в серьезной опасности, разделили в мае 75% участников опроса, а в мае их доля снизилась до 62%. Общественных мест продолжают избегать 85 вместо 75%, а об изменении своих повседневных привычек в связи с COVID-19 заявили в мае 62% респондентов вместо 75% в апреле.

Большинство респондентов по-прежнему заявили, что испытывают стресс, при этом 55% обретут уверенность, что ситуация находится под контролем, только когда в России перестанут появляться новые случаи COVID-19. 47% будут считать, что это случилось, после появления вакцины.

Исследователи пришли к выводу, что режим экономии у россиян сохранится надолго, хотя потребители намереваются постепенно восстанавливать свои расходы. Только три категории товаров и услуг из 45 продемонстрировали рост и вышли в «зеленую зону»: услуги ЖКХ, платного телевидения и продажа безрецептурных лечебных препаратов.