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Пандемия коронавируса ,  
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Эксперты зафиксировали снижение тревожности у российских потребителей

Уровень тревожности среди потребителей в России уменьшился по сравнению с апрелем, однако остается довольно высоким. Продажи 90% товаров и услуг все еще не вышли в зону роста
Фото: Сергей Михайличенко / SOPA / ZUMA / ТАСС
Фото: Сергей Михайличенко / SOPA / ZUMA / ТАСС

Эксперты зафиксировали уменьшение уровня тревожности среди российских потребителей: он по-прежнему высок, однако уже с апреля наблюдается тенденция к развороту тренда. Об этом свидетельствуют результаты исследования BCG (ранее была известна как Boston Consulting Group) и холдинга «Ромир», с которыми ознакомился РБК.

По сравнению с апрелем на 18 п. п. снизилось количество респондентов, которые считают, что худшее еще впереди: месяц назад таких было 65%, в мае — 47%. Мнение о том, что мир находится в серьезной опасности, разделили в мае 75% участников опроса, а в мае их доля снизилась до 62%. Общественных мест продолжают избегать 85 вместо 75%, а об изменении своих повседневных привычек в связи с COVID-19 заявили в мае 62% респондентов вместо 75% в апреле.

Большинство респондентов по-прежнему заявили, что испытывают стресс, при этом 55% обретут уверенность, что ситуация находится под контролем, только когда в России перестанут появляться новые случаи COVID-19. 47% будут считать, что это случилось, после появления вакцины.

Потребители в России назвали ожидаемые сроки окончания пандемии COVID-19
Общество
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Исследователи пришли к выводу, что режим экономии у россиян сохранится надолго, хотя потребители намереваются постепенно восстанавливать свои расходы. Только три категории товаров и услуг из 45 продемонстрировали рост и вышли в «зеленую зону»: услуги ЖКХ, платного телевидения и продажа безрецептурных лечебных препаратов.

«Наибольшие убытки терпят отрасли досуга и транспортных услуг: общественный транспорт, кинотеатры, спа-салоны и парки развлечений, а также услуги, связанные с отпусками и отдыхом», — констатируют эксперты. Они также отметили, что категорий, демонстрирующих рост, в России значительно меньше, чем на других рынках.

Категории косметики и одежды, скорее всего, придут в норму довольно быстро, считают эксперты, а дольше всех будут возвращаться к докризисному уровню отрасли, связанные с отдыхом, туризмом, и рестораны. Онлайн останется одним из наиболее успешных каналов продаж и после пандемии.

Эксперты увидели оживление малого бизнеса на второй неделе самоизоляции
Бизнес
Фото: Ben Birchall / PA Images / ТАСС

Представленное исследование BCG и холдинга «Ромир» стало второй волной изучения среза потребительских настроений: «Российские потребители — новая реальность». Его цель — анализ отношения потребителей к сложившейся ситуации в условиях пандемии COVID-19. В ходе исследования была проведена работа с 1200 респондентами по всей России из разных социально-демографических групп с углубленным исследованием по Москве. Проанализированы данные о потребительских расходах в 45+ товарных категориях.

Решение об отмене карантинных мер в России принимают главы регионов исходя из эпидемиологической обстановки и рекомендаций Роспотребнадзора. В четверг, 4 июня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе уже открыты 55% торговых предприятий. Он пообещал, что до 1 июля в столице снимут «максимум ограничений». График отмены карантина, по его словам, будет готов к понедельнику, 8 июня.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: потребители, опрос, эксперты
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