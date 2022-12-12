Россия и Индия до конца года начнут расчеты в рупиях
Индия может начать расчеты в рупиях в рамках торговли с Россией со следующей недели, пишет индийское издание Mint со ссылкой на генерального директора Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Аджая Сахая.
«Торговые расчеты с Россией по новой платежной системе ожидаются со следующей недели по некоторым поставкам», — сказал он. По его словам, экспортеры и импортеры уже начали обращаться в банки для открытия счетов.
Источник в правительстве Индии рассказал, что от пяти до шести российских банков получили разрешение открывать счета в рупиях для облегчения международных торговых расчетов. «Например, в IndusInd Bank открыто шесть счетов «востро» [счет, который открывает иностранный банк в банке-резиденте для расчетов в местной валюте или валюте третьей страны], а это значит, что шесть разных российских банков открыли счета в банке», — сказал собеседник издания.
Вопрос о создании механизма торговых расчетов в национальных валютах вместо использования доллара и евро Россия и Индия начали рассматривать весной, после введения западных санкций в отношении Москвы из-за спецоперации на Украине, писала Mint. По данным издания, не исключался вариант использования для расчетов и валюты третьей страны, в том числе китайского юаня.
В сентябре в FIEO сообщили, что государственная банковская корпорация State Bank of India согласилась содействовать механизму расчетов с Россией в рупиях, а несколько банков проявили интерес к этому. В федерации экспортеров отмечали, что расчеты могут начаться в ближайшее время. В ноябре Business Standard писала, что Резервный банк (ЦБ) Индии разрешил двум российским банкам — Сбербанку и ВТБ — открыть счета для торговых расчетов в рупиях.