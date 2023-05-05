МЭА понизило прогноз по экспорту российского газа в Европу

МЭА: экспорт российского газа в Европу в 2023 году сократится на 35 млрд куб. м

Поставки газа из России в европейские страны ОЭСР в этом году снизятся на 45% по сравнению с прошлогодними, прогнозирует МЭА

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Экспорт российского трубопроводного газа в Европу в этом году может упасть на 35 млрд куб. м по сравнению с прошлогодним, если поставки сохранятся на том же уровне, что и в истекшем первом квартале, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Из доклада следует, что поставки газа из России в европейские страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР; не входят Сербия, Хорватия, Босния, Македония, Болгария и Румыния) в текущем году снизятся на 45% по сравнению с прошлогодними.

В предыдущем обзоре, опубликованном в феврале, МЭА прогнозировало снижения поставок российского газа в Европу на 40%, или на 30 млрд куб. м. То есть новый прогноз скорректирован на 5 млрд куб. м в сторону уменьшения экспорта. В прошлом году поставки газа из России в Европу, по оценке МЭА, сократились на 90 млрд куб. м.

Согласно данным Gas Infrastructure Europe, в апреле импорт сжиженного природного газа в Европу составил 12,78 млрд куб. м (эквивалент 9,5 млн т). Это выше предыдущего максимума, зафиксированного в прошлом декабре, когда показатель составлял 9,34 млн т. По итогам всего минувшего года ЕС импортировал 94,73 млн т СПГ, что также служит рекордным показателем, отметили аналитики Kpler.

В то же время импорт СПГ в Азии снизился, составив в целом 20,86 млн т после 22,23 млн т в марте, пишет Reuters. Это связано с сокращением закупок Китая и Японии. Импорт же СПГ в Европу демонстрирует рост третий месяц подряд, отмечает агентство.

В целом по Евросоюзу газовые хранилища заполнены на 59,6%, следует из данных Gas Infrastructure Europe. В числе лидеров среди отдельных стран-участниц — Португалия (95,9%), Швеция (95,2%) и Испания (89,3%).