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Экономика ,  
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Дума освободила банкиров от уголовного наказания за возмещение ущерба

Дума освободила предпринимателей и банкиров от уголовного наказания за возмещение ущерба
Предприниматели и банкиры смогут избежать уголовной ответственности, если возместят ущерб от совершенного впервые преступления. Инициатива «поможет формированию благоприятного делового климата», заявил автор законопроекта

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект, о расширении перечня случаев, при которых появляется возможность освобождения от уголовной ответственности по ряду статей УК в случае возмещения ущерба.

Согласно документу, избежать ответственности смогут лица, впервые совершившие преступление в сфере незаконного предпринимательства (ст. 171), банковской деятельности (ст. 172) или уклонения от репатриации валютной выручки (ст. 193). Как отмечается на сайте Госдумы, сумма ущерба должна быть возвращена в полной мере потерпевшей стороне, кроме того, двойная сумма ущерба будет перечислена в бюджет страны. Таким образом, общий объем выплат в три раза превысит доход нарушителя.

Закон также распространяется на впервые совершенные в особо крупном размере преступления, связанные с нарушением авторских и смежных прав и причинением имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, отмечает ТАСС.

Автор законопроекта — депутат Игорь Антропенко, он говорил, что инициатива «поможет формированию благоприятного делового климата в стране и сокращению рисков ведения предпринимательской деятельности».

В пояснительной записке отмечается, что принятие документа поспособствует выполнению цели «достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство», которую утвердил президент Владимир Путин в рамках указа о национальных целях развития России до 2030 года.

В начале марта Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил декриминализовать нарушения по десяти статьям УК, связанным с ведением бизнеса. Среди них незаконное предпринимательство (ст. 171), нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ (ч. 1 ст. 251), незаконное использование изобретения или полезной модели (ч. 1 ст. 147) и другие. По мнению представителей бизнеса, часть статей устарела или ответственность по ним уже и так предусмотрена в КоАП, а другие нарушения не представляют такой опасности, чтобы считаться уголовно наказуемыми. 

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Несколько дней спустя Путин, выступая на коллегии МВД, заявил, что если дело в отношении предпринимателей не имеет судебной перспективы, его не следует заводить, так как это лишь дестабилизирует работу целых трудовых коллективов.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Госдума ущерб уголовное наказание банковская деятельность предприниматели
Пространство выбора
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Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
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