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Экономика ,  
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Росстат повысил оценку производительности труда за три года
Производительность труда в России в 2016 году не падала, а росла, а в 2017 году росла еще и более быстрыми темпами, следует из пересмотренных данных Росстата
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Производительность труда в России росла в 2016 году, а не падала, а в 2017 году выросла еще сильнее, показали новые данные Росстата.

Статистическая служба пересмотрела свои прошлые оценки и опубликовала обновленные данные в начале апреля.

До пересмотра Росстат сообщал, что:

  • в 2015 году производительность упала на 1,9%,
  • в 2016 году снизилась на 0,3%,
  • в 2017 году выросла на 1,5%.

После пересмотра статистика показала:

  • падение в 2015 году составило лишь 1,1%,
  • затем производительность перешла к росту — на 0,2 и 1,9% в 2016–2017 годах соответственно.

Для правительства производительность труда не рядовой показатель. В майских указах 2012 года президент Владимир Путин поручил добиться ее роста в 2018 году на 50% по сравнению с уровнем 2011 года, однако производительность повышалась низкими темпами (максимум — на 3,3% в 2012 году). До пересмотра данных Росстата производительность выросла в 2011–2017 годах лишь на 5,5%.

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Впрочем, формально ответить на вопрос, выполнен ли указ, пока нельзя: последние данные Росстата за 2015–2017 годы рассчитаны в соответствии с новыми классификаторами видов экономической деятельности ОКВЭД-2, в результате чего между отраслями произошла перегруппировка. Как следствие, данные за 2015–2017 годы оказались несопоставимы с более ранними. Росстат при пересмотре сообщил, что полный динамический ряд по производительности с 2011 года будет опубликован только в апреле 2020 года. Таким образом, только тогда можно будет окончательно сказать, достигнута ли цель, которую Путин сформулировал после переизбрания в 2012 году.

​Помог обнаружившийся рост экономики

  • Годовой индекс производительности труда по экономике в целом считается просто — как отношение роста ВВП к изменению затрат на труд (общего количества отработанного времени всеми работниками).
  • Росстат утверждает, что новые расчеты выполнены на основе актуальных данных по ВВП и добавленной стоимости по отраслям по состоянию на конец марта, а также на основе более актуальных данных о совокупных трудовых затратах.
  • Актуальные данные по ВВП, о которых упоминает Росстат, связаны с более быстрым ростом экономики, выявленным в результате планового пересмотра, который Росстат провел в конце прошлого года в связи с поступлением новых статистических данных. Если по более ранним оценкам ВВП в 2016 году упал на 0,2%, то по обновленным вырос на 0,3%. В 2017 году рост составил 1,6% вместо 1,5%.
  • Новый руководитель Росстата Павел Малков, который возглавил службу в конце прошлого года, в интервью Bloomberg заявил, что влияния со стороны властей на статистику нет: «Политического давления здесь нет, и оно невозможно в принципе. Все индикаторы связаны, так что переписать их практически невозможно». Малков также отметил, что Росстат сам не всегда доволен качеством данных, а респонденты, у которых он их запрашивает, зачастую корректируют собственную информацию.

Новые подходы

Производительность труда в России растет, но все еще остается в разы ниже, чем в развитых странах, показывает статистика ОЭСР: в 2017 году она составила $26,5 (это объем ВВП, вырабатываемый каждым трудящимся россиянином за один час работы). Средний показатель составляет $54,8, а Россия уступает всем странам ОЭСР, кроме Мексики.

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Правительство не оставит попыток повысить эффективность труда, но ориентироваться на старые показатели больше не будет. В майском указе 2018 года нет двух ключевых показателей 2012 года — производительности труда и количества высокопроизводительных рабочих мест. Последний уже несколько лет вызывает методологические споры из-за увязки не с эффективностью, а с размером зарплат. Например, по итогам 2018 года число ВПРМ внезапно резко выросло, что можно объяснить выплатами бюджетникам в прошлом году.

Взамен Путин поручил к 2024 году достичь роста производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики на уровне не ниже 5% в год. Методика расчета этого показателя сложнее: она затрагивает далеко не всю экономику (под анализ не попадут, например, малый бизнес и нефтегазовый сектор), при этом производительность будет рассчитываться на основе добавленной стоимости (сумма валовой прибыли и оплаты труда с учетом налога на имущество и страховых взносов), которую создают работники.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: Росстат, производительность труда
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