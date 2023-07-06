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Министр объяснил, почему россияне стали рекордно много работать

Котяков: к росту продолжительности рабочей недели в России мог привести дефицит кадров
Предприятия с большими объемами заказов предлагают сотрудникам за доплату переходить на шестидневную рабочую неделю, пояснил глава Минтруда. Ранее о том, что длительность рабочей недели поставила десятилетний рекорд, писал РБК
Антон Котяков
Антон Котяков (Фото: Государственная Дума РФ)

К росту средней продолжительности рабочей недели мог привести дефицит инженерных кадров и кадров в обрабатывающей промышленности. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в ходе рабочей поездки в Кемеровскую область, передает ТАСС.

«Могу предположить, что в отдельных субъектах России есть определенный дефицит в кадрах. Соответственно, предприятия, имея достаточно большие объемы заказов предлагают своим сотрудникам за дополнительную плату осуществлять более длительный трудовой день либо переходить на шестидневную рабочую неделю», — сказал он.

Ранее РБК со ссылкой на исследование FinExpertiza на основе данных Росстата сообщил, что в январе—марте 2023 года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю.

Таким образом, за все время ведения данной статистики Росстатом, с 2010 года, показатель фактической длительности рабочей недели не был выше, чем в I квартале 2023 года.

Самая длинная рабочая неделя наблюдалась в Хакасии и Калужской области (в среднем по 40 часов в неделю), Владимирской (39 часов 49 минут), Челябинской (39 часов 31 минута) и Калининградской областях (39 часов 30 минут).

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В Росстате тогда заявили РБК, что на рост средней продолжительности рабочей недели по России повлияли не только дефицит кадров и низкий уровень безработицы, но и рост нагрузки на предприятия в ряде отраслей.

Президент России Владимир Путин в середине июня заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) работают в две-три смены. В результате производство вооружений увеличилось в 2,7 раза, по наиболее востребованным — до десяти раз, отметил он.

Котяков в ходе ПМЭФ говорил, что Минтруд не поддерживает введение шестидневной рабочей недели в Трудовой кодекс России. Однако по соглашению сторон можно индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой, добавил министр.

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Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Антон Котяков рабочая неделя дефицит кадров Минтруд Россия

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
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