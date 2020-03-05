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Экономика ,  
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Путин поручил провести инвентаризацию всех налоговых льгот

С 1 января 2021 года налоговые льготы должны предоставляться только в обмен на инвестиции. Такое поручение правительству дал Владимир Путин. Он также обязал кабмин провести инвентаризацию всех льгот
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Правительство России должно до 1 июля 2020 года провести инвентаризацию всех налоговых льгот и составить перечень того, какие из них носят инвестиционный характер. Такое поручение дал президент Владимир Путин по итогам совещания по экономическим вопросам, которое состоялось 12 февраля 2020 года. Документ опубликован на сайте Кремля 5 марта.

Глава государства также поручил с 1 января 2021 года предоставлять налоговые льготы только при наличии специального соглашения, по которому получатель льгот обязуется в обозначенные сроки осуществить указанные в документе объемы инвестиций на территории России. «В случае нарушения указанного обязательства суммы налогов, не уплаченных в связи с предоставлением льгот, подлежат восстановлению», — говорится в поручении. Исключение сделано для налогоплательщиков, которые являются резидентами территорий опережающего развития или свободного порта Владивосток.

В поручении особо отмечено, что положения об обязательном инвестиционном характере льгот касаются и тех налогоплательщиков, которым такие льготы уже предоставлены.

Материал дополняется

Автор: Владислав Гордеев
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