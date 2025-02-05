Лесную отрасль предложили поддержать льготами и стройкой

Вице-премьер Александр Новак поручил проработать меры поддержки лесной отрасли: дать таможенные льготы, увеличить число поездов для экспорта, а также на год перенести обязательство оснащать транспорт системами отслеживания

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Вице-премьер Александр Новак по итогам заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики, состоявшегося в конце января, поручил профильным ведомствам разработать меры поддержки для лесопромышленной отрасли, рассказали собеседники РБК, присутствовавшие на заседании.

Возможные меры затрагивают отраслевую логистику, таможенное регулирование, совершенствование законодательной базы, стимулирование спроса и льготное финансирование, говорят собеседники РБК.

Среди обсуждаемых вопросов, которые теперь предстоит проработать властям и бизнесу:

Увеличение доли «леса» в стройке

Вице-премьер поручил Минстрою оценить возможность заключения прямых контрактов между компаниями, МЧС и Росрезервом по поставке домокомплектов для неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Также министерство должно проработать целесообразность стимулирования спроса на продукцию деревянного домостроения через участие производителей в региональных госпрограммах по расселению аварийного жилья, модернизации социальной инфраструктуры — в частности, за счет установления квоты на застройку. Еще одна возможная мера — стимулирование деревянного домостроения индивидуального жилья (ИЖС) при комплексном развитии территорий через предоставление льгот, преференций, налоговых вычетов для застройщиков и покупателей. Все три меры поддержаны Минэкономразвития, сказали РБК собеседники, знакомые с итогами заседания.

В пресс-службе Минстроя сообщили РБК, что анализируют развитие отрасли и прорабатывают актуальные меры поддержки, ориентированные на улучшение жилищных условий граждан и сохранение устойчивости застройщиков. «Среди задач Минстроя — выполнение целевых показателей и национальных целей развития России, определенных президентом, среди которых повышение обеспеченности граждан жильем и обновление жилищного фонда. Меры прорабатываются с учетом успешного опыта ранее принятых мероприятий, которые позволили сохранить темпы строительства жилья и улучшили жилищные условия граждан», — отметил представитель министерства.

Тарифы и налоги

Минприроды, Минфину и Рослесхозу поручено проработать возможность введения трехлетнего моратория на изменение подходов к расчету арендной платы за лесозаготовительные участки, а также на повышение ставок.

Минфину и Минэку также поручено рассмотреть возможность обнуления на год экспортной таможенной пошлины на «влажные» пиломатериалы (за исключением «влажного» бруса). «Влажными», или «сырыми», считаются пиломатериалы, влажность которых превышает 22% (естественная влажность — от 30 до 100%), их нельзя использовать в строительстве до специальной просушки. Правительство с июля 2021 года подняло экспортные таможенные пошлины для такой продукции с 0 до 10% для дуба и хвойных пород, но не менее €15 и €13 за 1 куб. м соответственно. Экспортная пошлина за бук и ясень составляет 10%, но не менее €50 за 1 куб. м (ранее порог был не менее €10 за бук и €12 за ясень). Но, как следует из предварительных расчетов этого предложения, из-за этого послабления бюджет недополучит 5 млрд руб. Собеседник РБК в одной из крупных компаний отрасли говорит, что обнуление таможенных ставок актуально в первую очередь для предприятий Дальнего Востока.

РБК направил запрос в ответственные министерства.

Упростить и увеличить перевозку

Минпрому, Минтрансу и РЖД предложено к 1 апреля представить предложения по увеличению числа выделяемых лесопромышленникам прямых контейнерных поездов с учетом региональных объемов и отгрузки продукции.

По Правилам недискриминационного доступа (ПНД), действие которых возобновлено 1 января 2025 года после более чем двухлетней приостановки (в этот период очередность перевозки грузов по сети РЖД определялась временными правилами), экспортные лесопромышленные грузы везутся в восьмой очереди вместе с сельскохозяйственными и продовольственными. Такие грузы заявляются грузоотправителями, у которых есть собственные производственные мощности по переработке древесины или лесосырьевая база. Перечень предприятий, которые отгружают лесную продукцию, согласовывает Минпромторг.

Из-за этого продукция лесного комплекса при перевозке по железной дороге считается менее приоритетной по сравнению, например, с нефтепродуктами, которые везут на экспорт: они находятся в седьмой очереди.

Представитель РЖД сообщил, что компания заинтересована в привлечении контейнерных грузов. «Назначение дополнительных контейнерных поездов будет рассматриваться в каждом конкретном случае исходя из имеющейся грузовой базы, возможностей железнодорожной инфраструктуры, очередности по ПНД и готовности других участников перевозочного процесса», — добавил он.

Также вице-премьер поручил Минпромторгу, Минтрансу и Минприроды проработать возможность введения моратория на оснащение транспорта, зарегистрированного в иностранной юрисдикции, средствами системы ЭРА-ГЛОНАСС. Согласно Лесному кодексу, отраслевые игроки и их подрядчики должны были оснастить свою технику соответствующей аппаратурой и программным обеспечением к 1 января 2025 года. Мораторий для техники, зарегистрированной за рубежом, предлагается ввести на год, утверждают собеседники РБК, знакомые с итогами заседания. Министерства должны были предоставить позиции по данному вопросу к 1 февраля.

Представитель «Сегежа Групп» (входит в АФК «Система») сказал, что данное обязательство влияет «на внутренние и внешние перевозки пиломатериалов», но подробности не раскрыл.

Представитель АО «ГЛОНАСС» рассказал, что по состоянию на 4 февраля платформа мониторинга обеспечивает передачу данных о движении 35 тыс. единиц лесной техники, которыми владеют более 19 тыс. отраслевых предприятий — как юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. «Сегодня к платформе мониторинга подключено более 340 транспортных средств с иностранными номерами, которыми пользуются 47 компаний — резидентов России как арендаторы этой техники или партнеры зарубежных компаний», — уточнил он.

«85% от всех подключенных к системе транспортных средств владельцы подключили с самого начала января 2025 года, включая период новогодних праздников. Значительная часть компаний начали регистрировать свой автопарк только в конце декабря — в январе число обращений увеличилось десятикратно по сравнению с ноябрем. АО «ГЛОНАСС» регистрирует весь входящий поток — в среднем около тысячи новых транспортных средств ежедневно», — пояснил он.

Представитель АО «ГЛОНАСС» добавил, что расходы компаний на подключение и обслуживание лесной техники компенсируются тарифами ниже средних рыночных на простой мониторинг транспорта. «Например, ежемесячный тариф по передаче навигационной информации во ФГИС ЛК составляет 126 руб. за одно транспортное средство, услуги связи — от 51 руб. в месяц. Разовый платеж за идентификацию аппаратуры спутниковой связи с предустановленной сим-картой АО «ГЛОНАСС» составляет 1368 руб.», — сказал он.

В пресс-службе оператора напомнили, что российские лесопромышленные компании ранее публично заявляли, что оснащение транспортных средств аппаратурой не станет препятствием к исполнению требований российского законодательства.

Почему потребовались меры поддержки

До введения санкций в 2022 году предприятия отрасли были ориентированы на европейские рынки, говорит депутат Госдумы Александр Спиридонов. После введения ограничений производителям пришлось переориентировать поставки на азиатские рынки, в первую очередь на Китай, что усложнило логистику и увеличило ее долю в себестоимости продукции. Кроме того, компании лесопромышленного комплекса столкнулись с ценовым давлением покупателей продукции на новых рынках сбыта, добавил он.

Валентин Гаврилов, директор направления ЛПК консалтинговой компании Strategy Partners, говорит, что основной причиной необходимости возобновления мер господдержки ЛПК стало сложное финансовое положение большинства компаний, работающих в лесозаготовках и производстве пиломатериалов.

«При доминирующей марже продаж, находящейся в коридоре от -5 до 5%, компании не имеют средств для расширения производства, истощаются ранее вложенные инвестиции. Это означает накопление не только текущих, но и будущих рисков для развития отрасли. Возможная остановка лесозаготовок приведет к тому, что без сырья останутся производители плит и целлюлозно-бумажной продукции, то есть даже те подотрасли, которые сейчас чувствуют себя относительно неплохо», — пояснил он.

Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что лесная промышленность в условиях дефицита финансирования и негативных тенденций в строительстве не может завершить адаптацию к переориентации экспорта на новый рынок — с европейского на китайский. «Наибольшие сложности возникают у предприятий, расположенных на Северо-Западе и в европейской части России. Чтобы отгрузить продукцию в Китай, им нужно попасть на лимитированный по пропускной способности Восточный полигон РЖД», — говорит он. Эксперт считает, что в условиях «беспрецедентно высоких» процентных ставок по кредитам мораторий на повышение ставок аренды лесных участков и на изменение подходов к их расчету — актуальная мера поддержки для отрасли.