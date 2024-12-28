Шохин назвал приемлемый для российской промышленности показатель инфляции

Российская промышленность сможет адаптироваться при инфляции в пределах 8-9%, хотя это ее «не то чтобы устроит», заявил Шохин. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция превысит 8%

Российская промышленность сможет адаптироваться при инфляции в пределах 8-9%, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью «РИА Новости».

«Многие промышленники говорят, что они не считают чем-то, скажем, катастрофическим, инфляцию измеряемой однозначной цифрой, ну, скажем, 8-9%, если инфляция будет действительно удерживаться и ставка будет положительной, инфляция плюс какой-то разумный процент, то это как бы промышленность не то чтобы устроит, но она к этому адаптируется», — сказал Шохин.

Он отметил, что с точки зрения макроэкономики, импульс от высокой ставки сказывается примерно через два ква́ртала.

«То есть в апреле можно будет посмотреть, как ведет себя экономика, как адаптируется. А мы видим, что адаптация идет», — заключил Шохин.

В октябре Центробанк прогнозировал, что годовая инфляция составит 8–8,5%. Однако уже в декабре опрошенные регулятором аналитики спрогнозировали ее на уровне 9,2% (+1,5 п.п.) а в 2025 году — на уровне 6%.

Президент России Владимир Путин сказал 19 декабря со ссылкой на главу ЦБ, «что инфляция 9,2-9,3%, но и заработные платы выросли на 9% в реальном выражении» за минусом этого показателя. Он назвал инфляцию тревожным сигналом, но ситуацию в целом оценил как «стабильную и надежную».

По данным Минкономразвития, инфляция в России на 23 декабря составила 9,7% в годовом выражении.

На заседании 20 декабря совет директоров Банка России принял решение не повышать ключевую ставку, которая сейчас находится на уровне 21%. В ЦБ это решение объяснили тем, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует предпосылки для снижения инфляции и возвращения ее к цели (4%), несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос.